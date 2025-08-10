GENERANDO AUDIO...

Antonio Banderas. / Foto: AFP.

El actor español Antonio Banderas reveló que no tiene intención alguna de jubilarse, así lo dijo en una entrevista publicada este domingo día de su 65 cumpleaños.

“A mis 20 años yo pensaba que los de 65 años iban con bastón. Antes, con 65 años uno se jubilaba. Ahora no, es más tarde”, afirmó Banderas, conocido por sus papeles en “La máscara del Zorro”, “Desperado” y “Philadelphia”.

En la entrevista publicada por el diario El País, el Antonio Banderas dijo que está haciendo cosas “que no debería hacer” pero que sus médicos no le han prohibido:

“A lo mejor estoy haciendo cosas que no debería hacer”, dijo el actor, que sufrió un infarto en 2017. “Pero los médicos no me dicen nada. Que estoy bien, que haga lo que quiera”.

A sus 65 años, Antonio Banderas sigue más activo que nunca

Con sus 54 años, la estrella de Hollywood no para, y es que según indicó, recientemente empezó a tomar clases de música y se compró un piano.

“Creo que sería de esos que si se paran se mueren. Y trabajo en lo que me gusta, ha sido la suerte de mi vida”. Antonio Banderas, actor

Antonio Banderas, que comenzó a actuar a principios de los años 1980, sigue dirigiendo el teatro que abrió en 2019 en su ciudad natal, Málaga, en el sur de España.

Además pasó parte del verano en Boston rodando la película biográfica sobre el legendario chef estadounidense Anthony Bourdain, titulada “Tony”, antes de trasladarse a las Islas Canarias para trabajar en un thriller, “Above and Below”.