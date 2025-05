GENERANDO AUDIO...

Antonio Sánchez ha ganado cinco premios Grammy. Foto: AFP

Antonio Sánchez, reconocido músico mexicano y nieto del legendario actor Ignacio López Tarso, vuelve a sorprender al público internacional con su más reciente colaboración: la banda sonora de “The Studio”, serie de comedia protagonizada y producida por Seth Rogen para Apple TV+.

La producción, que ha ganado popularidad por su humor ácido y ritmo vibrante, encontró en Sánchez el complemento perfecto para su tono irreverente, gracias al inconfundible estilo percutivo que lo llevó a la fama con “Birdman” (2014).

“Birdman”: el parteaguas de Antonio Sánchez

Aunque Antonio Sánchez ya tenía una sólida carrera como músico de jazz y compositor, “Birdman” fue un punto de inflexión, al ser una película icónica que ganó cuatro Óscares, incluida Mejor Película y Mejor Director.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Iñárritu le dio libertad para improvisar. “Me dijo: ‘Quiero que improvises, que sea súper orgánico’. Eso me relajó. Hicimos los primeros demos solo con el guion, y luego grabamos todo de nuevo ya viendo la película, con notas de él. Fue una combinación de libertad y control muy bonita”.

Aunque su música fue excluida de la contienda al Óscar por Mejor Banda Sonora, esa controversia solo impulsó su carrera. “Fue injusto, pero abrió muchas puertas”, admitió. Desde entonces ha trabajado en series como Get Shorty, The Anarchists (HBO), Stacks (Reino Unido) y ahora The Studio.

De “Birdman” a Apple TV+: la llamada inesperada

“Fue curioso”, relató Sánchez sobre cómo llegó a “The Studio”. “Mi agente en Los Ángeles me mandó un texto y me dijo: ‘Parece que Seth Rogen y Evan Goldberg están musicalizando su nueva serie con tu música de Birdman’”. El interés de los creadores por los sonidos de esa película fue el primer indicio de que querían una banda sonora poco convencional.

Durante la primera junta vía Zoom, Rogen y Goldberg le confesaron su admiración por su trabajo con Alejandro González Iñárritu: “Nos encantó tu trabajo en Birdman, es una de nuestras películas favoritas”.

Aunque lo contactaron por su talento como baterista, querían saber si era capaz de componer algo más allá de ese estilo. “Les dije: estudié música clásica, jazz, vengo del rock… tengo muchas influencias”. Los convenció, recordó el nieto de López Tarso.

Lo más valioso, dice, fue la libertad creativa: “Me dieron carta blanca. Me dijeron: ‘No escuches lo que pusimos de Birdman, solo era música de referencia. Si tú sientes que en otro lugar debe haber música, hazlo’”. Y así fue. El primer capítulo los dejó encantados y el resto fluyó con la misma soltura.

El legado de López Tarso en Antonio Sánchez

Antonio Sánchez reconoció que su ética de trabajo está profundamente influenciada por su abuelo, Ignacio López Tarso: “Es de las personas más disciplinadas y entregadas que he conocido. Trabajó hasta los 98 años. Lo que me dejó fue ese ejemplo de hacer lo que amas con el corazón y el cuerpo entero”, dijo con emoción.

Aunque reconoce que dedicarse a la música no siempre es bien visto en muchas familias, en la suya encontró inspiración. “Me animó a seguir mi sueño, que fue ser músico. En otra familia quizás me habrían dicho que estudiara arquitectura o contaduría”.

Hoy, Antonio toca batería, piano, bajo, guitarra, mandolina y ukulele. Aunque no domina todos: “Mi fuerte es la percusión, eso me permite sonar distinto tanto en jazz como en medios audiovisuales”.

¿De qué trata la serie “The Studio”?

“The Studio” trata sobre Matt Remick, un nuevo director de un estudio de cine en crisis, que lucha por equilibrar las exigencias corporativas con su pasión por el cine de calidad. Seth Rogen interpreta a Matt, quien se enfrenta a un mundo donde el cine tradicional lucha por mantenerse relevante, rodeado de artistas narcisistas y ejecutivos con intereses contrapuestos.

La serie es una sátira de Hollywood, explorando la tensión entre creatividad y negocio, con humor y crítica social. Está disponible en AppleTV+. Antonio Sánchez se encargó de musicalizarla.