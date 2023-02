Anuel anuncia su ruptura con Yailin y menciona a su ex Karol G

Anuel y Yailin duraron 8 meses. Fotos: Instagram/yailinlamasviralreal-AFP

Anuel confirmó el fin de su relación con Yailin, futura madre de su hija, y con quien inició una relación en 2022 y se casó en julio pasado. La noticia la dio a través de un en vivo que realizó en su Instagram, donde le dijo a sus millones de fans que ya no está con “la más viral”, como se le conoce a la dominicana, aunque no reveló los detalles de su separación y de paso mencionó a su ex Karol G.

@Anuel_2bleA realizó un LIVE donde reveló que él y Yailin

no están juntos, habla de medios que trataron de chantajearlo, de los hijos que trataron de achacarle y termina tirándole a @ArcangelPrrra .#MoluscoUrbanNews #ElMolu🎧 pic.twitter.com/9hARmFEJ8x — Molusco (@Moluskein) February 9, 2023

“Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida”, confirmó el reguetonero y destacó que fueron ocho meses de relación sana cuando ella le anunció que estaba esperando un bebé de él.

Anuel confesó que sus seguidores saben cómo es cuando él se enamora y entrega todo en una relación y por ello no la iba a dejar sola y menos en ese momento.

“Ustedes saben como yo me comporto, como fui con Karol y como he sido con Yailin”, dijo.

Anuel mantuvo una relación de tres años con Karol G, pero se separaron en 2021, y los fans de “La bichota”, han señalado a Yailin como la responsable de su ruptura.

El puertorriqueño puntualizó que están viviendo en la misma casa por su embarazo y que está muy ansioso por la pronta llegada de la bebé, quien llevará el nombre de Cattleya, y que le da tristeza que no puedan estar juntos y tener una familia como suele esperarse, pero les pidió a sus fanáticos que la apoyen con su música, pues está trabajando bastante.

Así reaccionó Yailin tras la ruptura con Anuel

Hace unas semanas Yailin llamó a Anuel “el mejor papá del mundo”, en espera del nacimiento de Cattleya, su primer bebé en común, pero tras la ruptura con el reguetonero, la dominicana no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, ha dado muestras de su sentir en redes sociales.

En su perfil de Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores, Yailin ha dejado de seguir a Anuel, pero sigue la cuenta creada para su bebé, así como a Rosalía, Cardi B y a una doctora, pero no a su ex; además, desactivó la sección de comentarios en todas sus publicaciones.