Nuevas reglas cambian el juego: se invalida la nominación de Alexis Ayala

En la noche de nominación del 10 de septiembre, se activó una dinámica de huevos de colores que cambió radicalmente el rumbo del juego en La Casa de los Famosos México 2025.

Alexis Ayala nominó originalmente a Dalilah Polanco con 3 puntos, a Shiky con 2 puntos y Aldo de Nigris le dio 1 punto, pero esas nominaciones fueron anuladas automáticamente por la regla que ocultaba el huevo de color elegido previamente por Alexis.

Lo inesperado vino después: cuando Aldo fue al confesionario, ganó con el huevo de color, la oportunidad de darle la oportunidad de nominar a otro integrante de la Casa de los Famosos y esta vez puso a Alexis Ayala en la línea de nominación indirectamente, pues él volvió al confesionario mediante la mecánica impuesta por la regla.

En esta segunda ronda, Alexis dio sus votos así: 3 puntos a Elaine Haro, 2 puntos a Aarón Mercury y 1 punto a Mar Contreras.

La dinámica causó conmoción en la casa al surgir La Jefa y los huevos como mecanismo para “jugar” con las decisiones de los habitantes.

¿Cómo queda la placa de Nominados en La Casa De Los Famosos?

Una vez concluida la dinámica de los huevos de colores, la conductora Galilea Montijo se dirijió a los habitantes para dar a conocer quién esta nominado:

Elaine Haro con 10 puntos

con 10 puntos Shiky Clement con 7 puntos

con 7 puntos Aarón Mercury con 6 puntos

con 6 puntos Aldo de Nigris con 6 puntos

con 6 puntos Abelito con 5 puntos

con 5 puntos Alexis Ayala con 5 puntos

con 5 puntos Dalilah Polanco con 5 puntos

Mar y Guana quedan fuera de la placa esta semana.