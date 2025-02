La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en cargada de organizar el Oscar, anunció a los primeros presentadores de la 97.ª edición de los premios que se celebrarán el próximo 2 de marzo en Los Ángeles. Entre las estrellas confirmadas se encuentran Halle Berry, Penélope Cruz y Elle Fanning, quienes subirán al escenario para entregar algunas de las estatuillas más codiciadas de la industria del cine.

A ellas se suman otras figuras de renombre como Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb y Bowen Yang.

Meet your second slate of presenters for the 97th Oscars.



Watch the Oscars LIVE Sunday, March 2, at 7e/4p on ABC and Hulu, with Conan O’Brien hosting. Expect the unexpected—only at the #Oscars. pic.twitter.com/4BNu4dowHF