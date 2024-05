Anya Taylor-Joy se sintió muy sola durante rodaje de “Furiosa”: “me compré un gato”

Anya Taylor-Joy nació hace 28 años en Miami. Foto: AFP

Anya Taylor-Joy y toda la producción de “Furiosa: A Mad Max Saga” se instalaron por más de seis meses en el desierto de Namibia, Australia, para el rodaje de la cinta. La actriz de 28 años compartió que fue muy difícil emocionalmente para ella, pues se sintió muy sola.

“Yo estaba muy aislada en esta película, me costó bastante y bueno me compré un gato en Australia y eso me ayudó en esos seis meses”, dijo la actriz a Unotv.com.

La también protagonista de “Gambito de dama” aseguró, que aunque en muchos sentidos fue muy divertido el rodaje, pues además de hacer nuevos amigos, aprendió a manejar fue “duro para ella”.

Anya Taylor-Joy enfrenta grandes retos en “Furiosa”

La película “Furiosa: A Mad Max Saga” es el reciente trabajo de la actriz Anya Taylor-Joy, un filme de acción y ciencia ficción ambientado en un mundo post-apocalíptico para el que tuvo que aprender a manejar.

“Furiosa” sucede 15 años antes de “Mad Max: Fury Road“, en la película se ve una versión más joven del personaje que Charlize Theron interpretó en la película del 2015, la cual que se llevó 6 premios Oscar.

Se centra en una niña fue arrebata de su familia para tener que enfrentarse a un mundo lleno de maldad, ambición y crueldad.

Tras perder a su madre, Furiosa tendrá que mostrar su fortaleza para sobrevivir a toda la barbarie que la rodeaba, por muchos años incluso decidió dejar de hablar. Uno de los más grandes retos que tuvo que enfrentar Anya Taylor-Joy en la cinta.

“En el mundo que mostramos en la película, las emociones son una debilidad y así tuvo que ser”, además añadió Anya, que el trabajo del director, George MIller, fue fundamental para que ella confiara en el trabajo que hacía.

La actriz aseguró, que en muchas ocasiones el rostro de Furiosa está prácticamente cubierto y solo se pueden ver sus ojos, por lo que el reto de aprender a utilizar su mirada para comunicar, fue grande.

Estar llena de arena o sucia, fue parte de la diversión para Taylor-Joy, quien después de cada jornada de trabajo, se tomaba baños de dos horas para poder limpiarse por completo

Elenco de “Furiosa”

Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy tienen la difícil tarea de igualar el éxito conseguido por la anterior cinta de Charlize Theron.

El elenco de “Furiosa” también está conformado por Alyla Browne, Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson, Elsa Pataki y Daniel Webber.

La intérprete de 28 años y todo el equipo de producción tuvieron que trasladarse por seis meses a Namibia, Australia, donde se filmó “Furiosa”. La película más grande filmada en ese país.