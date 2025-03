Aracely Arámbula aclara si sus hijos con Luis Miguel desean una carrera en la música

GENERANDO AUDIO...

Aracely Arámbula, actriz y cantante. Foto: Cuartoscuro

Aracely Arámbula descartó que sus hijos Miguel y Daniel quieran dedicarse al mundo del espectáculo, luego de rumores que apuntaban a que los jóvenes que tuvo junto a Luis Miguel deseaban seguir los pasos de su famoso papá.

En entrevista con “Ventaneando”, la “Chule” aseguró que, aunque admiran el trabajo que ella hace sobre el escenario, no quieren estar en el ojo público, pues, incluso, no quieren conceder entrevistas.

“Los chicos están en la escuela. Les gusta mucho ver lo mío, pero nada más, lo admiran, lo ven, pero hasta ahí. Me dicen ‘no, no, no, que a nosotros no nos entrevisten, que no nos metan en esto’”, aseguró Aracely Arámbula

Sobre los dichos del supuesto inicio de una carrera en el mundo de la música, industria en la que ha destacado su padre, Luis Miguel, Aracely Arámbula destacó que fue “simpático”, pero no hay nada por el momento que indique que sus hijos se van a dedicar a ello.

“Yo creo que fue algo que se dijo simpático, pero no, les agradezco su interés, pero no, por el momento no hay nada de eso”, enfatizó la “Chule”.

Sin embargo, la “Chule” afirmó que, si con el tiempo, sus hijos, Daniel y Miguel, cambian de parecer y deciden iniciar una carrera en el mundo del espectáculo, contarán con todo su apoyo.

“El día que ellos decidan hacer algo, pues, por supuesto, que los voy a apoyar, pero no hay nada de eso ahorita”, enfatizó.

El aspecto actual de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula se ha mantenido en secreto, pues los jóvenes no han aparecido ante los reflectores, pese a la vida pública que llevan sus padres.

Solamente Aracely Arámbula ha compartido algunas imágenes de lo que fue la infancia de sus hijos, pero procuró ocultar el rostro de Miguel y Daniel.