“Me cae muy mal”: Aracely Arámbula estalla contra Luis Miguel por no convivir con sus hijos

La actriz Aracely Arámbula, quien luce muy guapa a sus 48 años, estalló contra Luis Miguel por la nula convivencia que tiene con sus hijos Miguel y Daniel.

En una entrevista con medios de comunicación, incluido el programa Hoy, la “Chule” habló sobre el distanciamiento entre sus hijos y el “Sol”, quien no convive con ellos.

“No me interesa verle la cara porque me cae muy mal. No se ha portado nada bien. Si él tuviera interés (…) ahorita tienen 16 y 14 años”, expresó Aracely Arámbula.

La también cantante, quien en alguna ocasión dijo cómo fue su romance con Luis Miguel, expresó que así como es el “Sol” en el escenario, así debería de ser con sus hijos.

“La verdad es que así como sale ese sol enorme, tan grande como su ego, ojalá que así sea de grande su corazón para sus hijos”, señaló la “Chule”.

La actriz, que también tuvo un romance con Arturo Carmona, señaló que las puertas de su casa siempre han estado abiertas para que el “Sol” pueda ver y convivir con Miguel y Daniel.

“Mi puerta siempre ha estado abierta, no tengo que estar yo. Él tiene que tener más acercamiento con ellos, yo soy la mamá. (…) no por ser ídolo quiere decir que no puedes ser papá”, afirmó Aracely Arámbula.

Finalmente, la protagonista de “La Madrastra” dijo que a pesar de que Luis Miguel no cumple con sus obligaciones, ella es una mujer que trabaja y no le falta nada a sus hijos.

“(…) yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabaja mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos”, puntualizó Aracely Arámbula.

Aracely Arámbula pide a Michelle Salas abogar por sus hijos con Luis Miguel

Los reporteros cuestionaron a la actriz sobre la boda de Michelle Salas, asegurando que le gustaría ir, por lo que le dijo a la también hija de Luis Miguel que la invitara.

Asimismo, Aracely Arámbula señaló que ella está a favor de la familia, por lo que pidió a la modelo y a Alejandro Basteri que aboguen para que sus hijos puedan convivir con el “Sol”.

“Yo soy una persona profamilia, que todo el mundo esté en armonía, que todo mundo estemos bien. Ojalá que Michelle y Alejandro, así como yo abogué por ellos, ahora aboguen por Miguel y Daniel”, expresó la también expareja de Pablo Montero, quien le dedicó una canción.