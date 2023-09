¿Fue la otra? Reviven supuesta infidelidad de Aracely Arámbula con esposo de una actriz 

Aracely Arámbula habría sido amante del esposo de Lina Santos. Foto: Cuartoscuro

Aracely Arámbula se mantiene en el ojo del huracán y no sólo por sus fuertes declaraciones contra Luis Miguel, sino porque se revivió la polémica de la “Chule” cuando, hace 20 años, fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio entre la actriz Lina Santos y Edwin Godínez.

En una reciente entrevista, Lina Santos fue cuestionada sobre el escándalo que vivió con Arámbula, y aunque aseguró que ya era cosa del pasado, en redes no perdieron oportunidad de recordar que, tan sólo en 2020, la actriz afirmaba que contaba con pruebas de la infidelidad de su entonces marido con la guapa protagonista de novelas.

¿Aracely Arámbula habría sido amante del esposo de Lina Santos?

La actriz, que destacó por su participación en el llamado cine de ficheras, acusó a la madre de los hijos de Luis Miguel de haber sido amante de quien, en aquel momento, era su marido y padre de sus hijos.

“Destruyó mi matrimonio, se hizo amante de mi esposo por dinero porque no le iba muy bien y aún no le presentaban al papá de sus hijos”, aseguró la actriz que está de regreso en México

En 2020, Lina Santos aseguró, en entrevista con el programa De primera mano, que aún tenía las pruebas de la supuesta infidelidad de Aracely Arámbula con Edwin Godínez.

“Sigo teniendo las pruebas… Para mí ya es un caso cerrado, si me hubieran picado un poquito más en su momento, yo creo que sí las hubiera sacado porque estaba muy dolida y muy enojada. No fue cualquier cosa. Deshacer un matrimonio no es cualquier cosa, es meterse donde no debes de meterte. Habiendo tantos hombres solteros”.

Aunque Santos no paraba de hablar de la “Chule” y la supuesta infidelidad, reiterando, en entrevista con Ventaneando, que tenía “algo muy fuerte” contra Arámbula. por lo que ella decidió no proceder legalmente por difamación, como lo había advertido.

“Cuando yo hablo y digo las cosas es porque así es, si no, yo no tengo que hablar. Tomé la decisión para que ya se parara tanto chisme…. (Aracely Arámbula) decía ‘la voy a demandar’, pues, esperé la demanda y nunca llegó. ¿Por qué? Porque sabe que tengo en mi poder algo muy fuerte”.