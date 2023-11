“Ahora quiere limpiar su imagen”: Aracely Arámbula reacciona a pensión de Luis Miguel y la convivencia con sus hijos

Aracely Arámbula habló sobre la disputa que tiene con Luis Miguel por la manutención de sus hijos, Miguel y Daniel. La actriz reaccionó sobre los rumores de que ya se había hecho el depósito de la deuda alimenticia del cantante de “Sol, arena y mar” y de que ella no ha recogido el dinero. También aclaró si es verdad que ella no permite que el “Sol” vea a los menores.

En entrevista, Aracely Arámbula expresó que el interés de Luis Miguel es “limpiar su imagen”. Agregó que ella está de parte de la verdad y ésta saldrá a La Luz.

La “Chule” dio su postura en el programa español “Fiesta” sobre las declaraciones de los abogados de Luis Miguel, de las que sobresale que ella no ha tomado el dinero que su ex depósito en relación con la pensión de sus dos hijos. Arámbula comentó que este proceso lo llevará a cabo como dicta la ley.

La cantante indicó que no se ha negado a reclamar el dinero, pero todo es parte de un proceso porque Luis Miguel debía 48 meses de pensión alimenticia.

“Esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. En septiembre depositó el dinero, pero no me lo notificaron. Ese dinero es de mis hijos, por supuesto, pero la gente dice que por eso no es deudor, pero se debía por 48 meses”

Aracely Arámbula