¿Aracely Arámbula le responde a Myrka Dellanos? Lanza indirecta a la ex de Luis Miguel

Aracely Arámbula lo dijo todo en un video. Foto: GettyImages

Al parecer, Aracely Arámbula ya reaccionó a la opinión de Myrka Dellanos sobre la faceta de Luis Miguel como papá en la que la presentadora consideró que no es del todo real la versión de la “Chule” sobre el desinterés que el “Sol” tiene para convivir con sus hijos y para cumplir con sus obligaciones económicas con ellos.

Aracely Arámbula señaló recientemente ante las cámaras que Luis Miguel no convive con sus hijos y reiteró que su ex tampoco cumple con la pensión alimenticia que le corresponde. Las declaraciones de la protagonista de “Abrázame muy fuerte” no fueron ignoradas por la conductora Myrka Dellanos, quien también fue pareja del cantante, e intentó defenderlo.

¿Aracely Arámbula lanzó una indirecta para Myrka Dellanos?

Así como Myrka se puso del lado de Luis Miguel, en México, Maribel Guardia apoyó a Aracely Arámbula indicando que es el intérprete de “Cuando calienta el sol” el que realmente pierde al no estar junto a sus hijos.

Las declaraciones de Myrka Dellanos fueron retomadas por varios medios de comunicación y es ahora cuando Aracely le habría contestado con una indirecta.

Dicen que al buen entendedor, pocas palabras y Arámbula le habría respondido a la presentadora con un video en el que da fuerza a la canción de Caín León, “Según quien”, en la parte en la que se escucha que hay que obtener la información correcta.

“Dile al que te está informando, que te informe bien” Es la parte que destaca de la canción Aracely Arámbula

Su publicación fue interpretada por sus seguidores como una respuesta a Myrka Dellanos, quien sin saber la situación de los hijos de Aracely, quiso defender a Luis Miguel.

Los fans de Aracely le hicieron saber que descubrieron su respuesta con comentarios como:

“Este video tiene nombre y apellido”

“Directo a la yugular para Myrka”

“Calladita te ves más bonita, Myrka”

“Myrka, aquí te hablan”

“Con dedicatoria para la metida del año”

Y a todo esto, ¿qué dijo Myrka Dellanos sobre Luis Miguel?

Myrka comentó en el programa “La mesa caliente” que Luis Miguel no es un deudor alimenticio y prueba de ello es que sus hijos son ciudadanos estadounidenses y de no cumplir con su responsabilidad económica estaría preso.

“Esos niños nacieron en Los Ángeles, son hijos americanos y si su padre no hubiese pagado esa manutención, él hubiese sido arrestado al llegar a este país, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos” Myrka Dellanos

La comunicadora incluso sostuvo que además no existe ninguna relación entre Aracely y la actual novia de Luis Miguel, Paloma Cuevas. Aseguró que no son comadres porque la española no es madrina de Miguel, el hijo mayor de la actriz y el cantante.