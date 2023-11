Arcade Fire cierra el “Día 1” el Corona Capital 2023 tras rumores de cancelación por acusaciones a Win Butler

Arcade Fire retumba el Corona Capital 2023 tras polémica – Foto: Cuartoscuro

Arcade Fire cerró el primer día de actividades del Corona Capital 2023 luego de que, en los meses previos, surgieran rumores de cancelación por las acusaciones de abuso sexual contra su vocalista Win Butler.

UnoTV.com estuvo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez y te contamos cómo estuvo el show de la banda canadiense en el Escenario Corona.

Arcade Fire y Win Butler se presentan en el Corona Capital 2023

En punto de las 23:30 horas, Arcade Fire salió al escenario principal del Corona Capital 2023 bajo la batuta con Regine Chassagne y Win Butler, acusado por conducta sexual inapropiada contra al menos cuatro personas.

Cuando se anuncio la presencia de la banda de Quebec en la Ciudad de México, surgieron reportes de una quinta denuncia contra el vocalista y surgieron rumores de cancelación.

Cinco meses después, la agrupación volvió a la capital mexicana sin ofrecer mayores detalles al respecto de los señalamientos contra Butler.

Así fue el evento principal del “Día 1”

Los miles de seguidores de Arcade Fire estaban listos para empezar y, aunque “Ready to start” apareció hasta la mitad del show, los cánticos de viento fueron permanentes.

Los canadienses conforman una de las pocas bandas multitudinarias que quedan en el mundo. Desde el violín hasta el pandero, pasando por las percusiones y el resto de cuerdas, el sonido se redimió por la calidad de números previos.

A lo largo de una hora con cuarenta minutos, Arcade Fire hizo un repaso por su discografía. Se pasearon por la incertidumbre de “Reflektor” y la nostalgia de “The Suburbs“.

Setlist completo de Arcade Fire en Corona Capital 2023

Win Butler y Regine Chassagne sudaron sobre un escenario que dudaba de su presencia. Intercambiaron roles, cantaban y tocaban, corrían y acercaban el micrófono al público que portaba su bandera de México.

Este fue el repertorio completo de Arcade Fire en el Corona Capital 2023, en donde la banda hizo un repaso de las canciones que los trajeron a Latinoamérica en primer lugar.

Age of Anxiety II (Rabbit Hole) Neighborhood #3 (Power Out) Rebellion (Lies) Empty Room Creature Comfort Reflektor Afterlife The Lightning I The Lightning II No cars go Neighborhood #1 (Tunnels) Ready to Start The Suburbs The Suburbs (continuación) Unconditional I (Lookout kid) Sprawl II (Mountains beyond mountains) Everything now Wake up

Los “fantasmas” por las acusaciones contra el cantante se aparecieron, inevitablemente, pero los fans olvidaron por casi dos horas. Y si alguien reprochó el olvido, los reclamos tampoco se escucharon.

Ver más Y, aunque ahora estén cancelados, Arcade Fire fue MARAVILLOSO. pic.twitter.com/3qzBZqjV9s — Arantza Minami  (@obstacolone) November 18, 2023

“Sometimes I can’t believe it“, retumbaba en el Escenario Corona. “I’m moving past the feeling“, continuaba la música de viento que, de alguna forma, opacó al poder de una banda completa en su máximo esplendor.

Y para mostrar que el público mexicano sigue en pie, despidieron a Arcade Fire con un coro de varios minutos al final de “Wake Up”. Eso sí, antes de que comenzara a sonar en las bocinas: “Gracias a la vida que me ha dado tanto“.

Los integrantes del grupo retribuyeron el apoyo con mensajes en el mejor español que pudieron pronunciar: “Muchísimas gracias”. E incluso, ante los rumores de cancelación en el Corona Capital, aseguraron que pronto volverán en solitario.