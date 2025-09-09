Arcelia Ramírez revela qué hizo para quedarse con el papel en “Las Muertas”

GENERANDO AUDIO...

Arcelia Ramírez protagoniza la serie “Las Muertas. Foto: AFP

En la premier de la serie “Las muertas”, producida y dirigida por Luis Estrada e inspirada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia, que narra la historia de las asesinas seriales conocidas como “Las Poquianchis”, la actriz Arcelia Ramírez compartió con UnoTV cómo consiguió el personaje de Arcángela Baladro y relató el proceso que vivió en el casting.

“Yo hice casting para este proyecto porque creo que estaba lejos de ella, me veían como muy dulce. Entonces en la prueba me marcaron líneas de expresión, bajé la voz, hasta que la directora de casting me dijo: ‘¿Por qué no fumas?’ Empecé a fumar y allí algo pasó. Hice todas las escenas así, fumando, y entonces dijeron: ‘Ya la tenemos’”, recordó.

Ramírez explicó que, además del cigarro, tuvo que modificar su voz, ganar peso y trabajar la corporalidad de su personaje: “Luis Estrada todo el tiempo me pedía ser más dura, más cruel. Fue un reto que me exigió concentración, pero paradójicamente fui muy feliz interpretándola”, agregó.

La actriz señaló que la serie no solo cuenta una historia criminal, sino que abre la discusión sobre temas vigentes: “Habla sobre la maldad, la ambición, la impunidad y cómo las autoridades se coludieron para que estas mujeres llegaran a hacer lo que hicieron. Todo esto tiene que ver con pobreza, falta de educación, de cultura y de sensibilidad. Hay que hablar de lo que crea a estos monstruos para que no se repitan”.

Así fue la premier de “Las Muertas”

La premier de “Las Muertas” reunió al equipo creativo de la serie así como al elenco encabezado por Arcelia Ramírez, Alfonso Herrera, Paulina Gaitán, Leticia Huijara y Joaquín Cosío.

Así fue la premier de “Las Muertas”. Foto: CLB

Leticia Huijara, quien interpreta a Eulalia Baladro, subrayó la importancia de acercar a nuevas generaciones al autor Jorge Ibargüengoitia: “Es una gran oportunidad de repetirle a los jóvenes lectores y a los que no lo son que Ibargüengoitia es el epítome del buen entretenimiento. Es un autor divertido que te hace reír muchísimo y que escribe fantásticamente bien”.

Sobre su personaje, explicó: “Soy la hermana que en un principio busca vivir fuera de ese lugar licencioso. Quería escapar, pero termina siendo tan víctima como las otras chicas. Es una historia que desafortunadamente se sigue vigente porque vivimos en un mundo que le da poco valor a la vida de las mujeres”.

Paulina Dávila, encargada de dar vida a Serafina, compartió lo que representó este trabajo en su trayectoria:

“Para mí fue un reto en mi carrera. Hay una Paulina antes y una Paulina después de este personaje. Aprendí mucho trabajando con Luis y con compañeros tan talentosos”.

Al hablar de las escenas de intimidad que le correspondió grabar, detalló: “Uno no solo presta la cara, también el cuerpo y las emociones. Estas escenas son coreografiadas y se trabaja con un coach de intimidad, todo está muy cuidado”.

La visión del director Luis Estrada

Luis Estrada, productor, showrunner y director de la serie, describió el proyecto como el más ambicioso de su carrera:

“Todavía me asombro levantándome en la noche con taquicardia porque requirió mucho esfuerzo. Ha sido lo más complicado que he enfrentado”.

Por su parte, Alfonso Herrera, señaló que trabajar nuevamente con Estrada fue como “regresar a casa”. También resaltó la intención del proyecto.

“Primero que nada queremos entretener, pero inevitablemente también invita a la reflexión. Luis siempre busca que entendamos quiénes somos como mexicanos y dónde estamos parados. Ese es el verdadero propósito detrás de su trabajo”.