Ariana Grande responde a críticas hacia su cuerpo; “deberíamos ser más amables”

Ariana Grande ha protagonizado una serie de fotos en donde su delgadez se volvió objeto de preocupación y críticas por parte de usuarios de redes sociales, por lo que la intérprete de “One Last Time” respondió a los comentarios, haciendo un llamado a no opinar sobre cuerpos ajenos.

A través de su cuenta de TikTok, Ariana Grande no sólo defendió su cuerpo actual, sino que hizo una crítica a las personas que se toman a la ligera los comentarios que hacen en redes sobre cuerpos ajenos, incluyendo el suyo, el cual recibió críticas al lucir más delgado que de costumbre.

“Creo que deberíamos ser más amables y sentirnos menos cómodos al comentar sobre los cuerpos de las personas, pase lo que pase. Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable o no saludable, grande o pequeño, esto o aquello, sexy o no sexy, realmente deberíamos no hacerlo tanto”.

Ariana Grande