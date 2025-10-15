GENERANDO AUDIO...

Las actrices convocaron a “Las Perdidas”. Foto: GettyImages/Cuartoscuro

Ariana Grande y Cynthia Erivo hicieron un anuncio que sorprendió a todos cuando convocaron a Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez para que sean anfitrionas del Halloween de “Wicked”.

Las actrices, que se encuentran promocionando la segunda parte de la cinta, llamaron a “Las Perdidas” para que formen parten de la fiesta de disfraces de “Wicked: For Good”.

Esta fue la invitación que hicieron Ariana Grande y Cynthia Erivo

En un video publicado por las redes sociales de Universal, las actrices saludaron a Wendy, Paola y Karina, quienes aseguraron “podrían estar un poco perdidas en algún lugar de Oz“.

Para después pedir su ayuda porque les hablaron sobre su “fabulosa energía mágica” siendo perfectas para el trabajo, el cual consiste en ser anfitrionas de la fiesta de Halloween, la cual denominaron la “más mágica de México”.

“Por eso estamos llamando a todos los ciudadanos de Oz, Glindas y Elphabas, hombres de hojalata, leones, espantapájaros y cualquiera que crea en la magia”. Ariana Grande

¿Cuándo se realizará la fiesta de “Wicked”?

La fiesta que estará encabezada por Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez será este 30 de octubre, previo al estreno de la secuela de “Wicked”.

De momento no se ha confirmado la presencia de Ariana Grande o Cynthia Erivo. Hay que recordar que el año pasado estuvieron en México promocionando la primera parte de la historia del mundo de Oz.

¿Cuándo se estrena “Wicked: For Good”?

La segunda parte de “Wicked” llegará a los cines el próximo 21 de noviembre, capítulo que cierra el musical que se ganó un lugar en el corazón de los amantes del cine.