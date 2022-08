¿Quién es Arianny Tenorio, la pareja de Luisito Comunica que denunció el acoso que vivió en calles de la CDMX?

Arianny Tenorio denunció en redes sociales. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Arianny Tenorio, la modelo, influencer y pareja de Luisito Comunica es una joven venezolana originaria de la ciudad de Anzoátegui que denunció un acoso que vivió en calles de la Ciudad de México (CDMX).

Ary contó en un video para su canal de Youtube que vivía con sus hermanas en la ciudad de Barcelona en donde estudió Ingeniería en petróleo al mismo tiempo que trabajaba en una tienda de accesorios.

“Era muy complicado trabajar y estudiar al mismo porque llegaba muy cansada y tenía muchas cosas que estudiar. Me dormía sobre los cuadernos y por eso no me iba tan bien”. Arianny Tenorio.

Relató que no terminó su carrera porque decidió inscribirse al concurso de belleza Miss Anzoátegui, el cual ganó y que le abrió las puertas para venir a trabajar a México.

“Yo llegue a México con 70 dólares que me dio mi hermana, eso nunca lo voy a olvidar. Estaba superfeliz porque llegué y ya tenía trabajo, el cual consistía en una activación para enseñar a niños a jugar baseball”. Arianny Tenorio.

La modelo también contó que fue edecán, participó como extra en series, novelas y hasta en un video musical de J Balvin.

Arianny Tenorio denunció el acoso que vivió en calles de CDMX

Ayer justamente denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de acoso en las calles de la Ciudad de México.

En su cuenta de Instagram narró lo sucedido y señaló que ella iba tranquilamente en la banqueta cuando un acosador en su motocicleta se subió al paso de los peatones y la tocó sin su consentimiento.

“Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas, no me pienso quedar callada porque no debemos quedarnos calladas cuando pasan estas cosas”. Arianny Tenorio.

Arianny Tenorio indicó que luego de lo sucedido, ella le reclamó, pero el hombre únicamente se siguió como si nada y de igual manera, la gente a su alrededor no hizo nada.

“El hombre me agarró la nalga con aquel deseo, que asco, que cochino se sintió, de verdad que me sentí indignada y todavía (dice) ‘Ah, que rico, que no sé qué’ con esa voz (en susurro), o sea no, ‘¿Por qué lo haces?’ traté de aventarle un golpe y le dije ‘¿Pero, qué te pasa?’ ¿Y el hombre que hizo?, siguió manejando de lo más tranquilo, lento, la gente alrededor nadie vio, nadie dijo nada”. Arianny Tenorio.

La pareja de Lusito Comunica lloró de coraje y finalizó el video pidiendo un alto a las agresiones contra las mujeres, además de pedir que se siga alzando la voz por acosos y cualquier tipo de violencia contra ellas.

“Basta de estas cosas, no nos quedemos calladas, yo tengo derecho a salir, comerme un helado y sentirme segura”, agregó Arianny Tenorio.