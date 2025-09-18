Ariel 2025: cuáles son las películas nominadas y de qué tratan

GENERANDO AUDIO...

Conoce las películas nominadas al Ariel 2025. Foto: Netflix/Cinepolis Distribución

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) celebrará, el 20 de septiembre, la edición número 67 del Ariel en Puerto Vallarta. Aquí en UnoTV te mostramos cuáles son las películas nominadas y de qué tratan.

Pelíuclas nominadas al Ariel 2025

“La Cocina”

La película muestra la agobiante cocina de un restaurante en Times Square, que tras la desaparición de dinero desata sospechas entre el personal (muchos de ellos inmigrantes), tensiona las lealtades, los sueños y los miedos de quienes trabajan tras las hornillas.

La cinta de Alonso Ruizpalacios mezcla realismo social con momentos de intensas emociones cotidianas.

Elenco principal: Raúl Briones, Rooney Mara, Anna Díaz, Motell Foster, Laura Gómez, Oded Fehr y James Waterston.

“No nos moverán”

“No nos moverán” cuenta la historia de Socorro, una abogada que lleva décadas buscando justicia por la muerte de su hermano en la masacre de Tlatelolco (2 de octubre de 1968), recibe una pista tras largos años de espera y emprende un plan que pone en riesgo a su familia. La película combina drama y comedia negra para hablar de memoria, impunidad y la búsqueda personal de reparación.

Elenco principal: Luisa Huertas, Juan Carlos Colombo, Rebeca Manríquez, Pedro Hernández, José Alberto Patiño y Agustina Quinci.

“Pedro Páramo”

La adaptación cinematográfica de la emblemática novela de Juan Rulfo, dirigida por Rodrigo Prieto, recrea el pueblo de Comala y sus voces —un relato de realismo mágico sobre memoria, culpa y la presencia de los muertos.

Elenco principal: Manuel García-Rulfo, Dolores Heredia, Ilse Salas, Mayra Batalla y Ténoch Huerta.

“Sujo”

Tras el asesinato de un sicario, su hijo Sujo (desde la infancia a la adolescencia) carga con la sombra de la violencia en una comunidad de Tierra Caliente; la película sigue su crecimiento y la tensión entre repetir el legado o buscar otra vida. Se trata de un drama sobre herencia, estigma y posibilidad de cambio.

Elenco principal: Juan Jesús Varela, Yadira Pérez, Alexis Varela, Sandra Lorenzano, Jairo Hernández, Kevin Aguilar.

“Un actor malo”

En el set de una película, una actriz denuncia mala conducta sexual durante una escena íntima; la producción intenta contener el escándalo mientras se despliegan procesos legales y tensiones morales.

Esta cinta, dirigida por Jorge Cuchi, es un retrato sobre poder, responsabilidad y las costuras del propio cine.

Elenco principal: Fiona Palomo y Alfonso Dosal

“Corina”

Corina tiene 28 años y es editora en una editorial de libros; vive prácticamente encerrada, limita su vida al trabajo por temor.

Tras cometer un error importante al editar el final de la saga más famosa de la editorial, debe salir de su zona de confort: emprenderá un viaje para dar con la misteriosa escritora que se ausentó, salvando su trabajo y el de sus compañeros.

Elenco principal: Naian González Norvind, Cristo Fernández, Mariana Giménez, Laura de Ita, Ariana Candela, Carolina Politi, Ruth Ramos y Myrna Moguel.

“Casi el paraíso”

La película “Casi el paraíso” está basada en la novela homónima de Luis Spota que cuanta la historia de Ugo Conti, un joven italiano de apariencia aristocrática llega a México y rápidamente seduce a la alta sociedad. Se compromete con Teresa Rondia, hija de un político poderoso, pero su pasado lo alcanza cuando vuelve a aparecer Frida Becker, antigua amante. Así sale a la luz su identidad falsa y el engaño detrás del glamour.

Elenco principal: Andrea Arcangeli, Esmeralda Pimentel, Karol Sevilla, Miguel Rodarte.

