GENERANDO AUDIO...

Convivencia de nominados a los Premios Ariel edición 67. FOTO: AMACC | Laid Arisai

La edición 67 del Ariel se llevará a cabo el 20 de septiembre en Puerto Vallarta y como cada año, se realizó una convivencia entre la prensa y los nominados.

UnoTV platico con algunos de los cineastas y actores que compiten por la estatuilla este 2025.

“Pedro Páramo” es la película más nominada

“Pedro Páramo” es la película con más nominaciones, incluyendo la de mejor director para Rodrigo Prieto.

“Ahora con mi trabajo como director de Pedro Páramo es otra cosa. Es muy significativo que como director se me reconozca con la nominación y ya veremos qué pasa”, dijo Prieto.

FOTO: AMACC

Adriana Paz va por su cuarto Ariel

La actriz mexicana, Adriana Paz, ha sido nominada en cinco ocasiones al Ariel y tres veces se lo ha llevado a casa. La cinta por la que ahora está en la contienda es “Arillo de hombre muerto”.

“Lo estoy viviendo con mucha alegría, siempre intento que sea como la primera vez. Esta fue una peli superdemandante, no hubo escena en la que yo no estuviera, eso, por un lado, y luego por grabar tanto de noche”. Adriana Paz, actriz.

FOTO: AMACC

Juan Carlos Colombo celebra estar vigente

A sus 74 años de edad, Juan Carlos Colombo está nominado al Ariel por la película “No nos moverán”: “Todo mundo quiere tener un Ariel al menos una vez en su casa y significa que estás vigente y eso es agradable, sobre todo a mi edad”

FOTO: AMACC

Mayra Batalla y Naian González Norvind también están nominadas al Ariel

Después de ganar en 2022 el Ariel por su coactuacion en “Noche de Fuego”, Mayra Batalla vuelve a la contienda por el Ariel, en la categoría de Mejor Actriz.

FOTO: AMACC

Naian González Norvind también está nominada en la categoría de Mejor actriz por “Corina”, una cinta que considera le cambió la vida.