Ariel 2025: “Sujo” se lleva Mejor Película y Mejor Director

Las directoras Fernanda Valadez y Astrid Rondero ganadoras de mejor dirección en el Ariel por Sujo
Las directoras de Sujo, Fernanda Valadez y Astrid Rondero. Foto: Cuartoscuro

La edición 67 del Ariel otorgó a “Sujo” el reconocimiento a Mejor Película; Astrid Rondero y Fernanda Valadez el premio a Mejor Dirección por esta cinta.

“Pedro Páramo” obtuvo seis estatuillas, “La cocina” cinco y “No nos moverán” cuatro.

Lista completa de ganadores Ariel 2025

Mejor Actor

  • Raúl Briones por “La cocina “

Mejor Actriz

  • Luisa Huertas por “No nos moverán”

Coactuación Femenina

  • Yadira Pérez Esteban por “Sujo”

Coactuación Masculina

  • Héctor Kotsifakis por “Pedro Páramo”

Cortometraje Animación

  • “Fulgores” del director Andrés Palma Celorio

Cortometraje Documental

  • “Anónima inmensidad” de Paulina del Paso

Cortometraje Ficción

  • “La cascada” del director Pablo Delgado

Mejor Director

  • Astrid Rondero y Fernanda Valadez por “Sujo”

Diseño de Arte

  • Carlos Y. Jacques y Eugenio Caballero por “Pedro Páramo”

Mejor Edición

  • Yibrán Asuad por “La cocina”

Efectos Especiales

  • Alejandro Vázquez por “Pedro Páramo”

Efectos Visuales

  • Marco Maldonado por “Pedro Páramo”

Mejor Fotografía

  • Rodrigo Prieto, Nicolás Aguilar por “Pedro Páramo”

Mejor Guión Adaptado

  • Alonso Ruizpalacios por “La cocina”

Mejor Guion Original

  • Pierre Saint Martin, Iker Compean Leroux por “No nos moverán”

Mejor Largometraje Animado

  • “Uma y Haggen Princesa y Vikingo” del director Benito Fernández Martínez

Mejor Largometraje Documental

  • “Tratado de invisibilidad” de Luciana Kaplan

Mejor Maquillaje

  • Lucy Betancourt por “Pedro Páramo”

Mejor Música Original

  • Tomás Barreiro por ”La cocina”

Ópera Prima

  • “No nos moverán” de Pierre Saint Martin

Mejor Película Iberoamericana

  • “El Jockey” (Argentina) por Luis Ortega

Revelación Actoral

  • José Alberto Patiño por “No nos moverán”

Mejor Sonido

  • Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht por “La cocina”

Mejor Vestuario

  • Anna Terrazas por “Pedro Páramo”

Mejor Película

  • “Sujo”: Enaguas Cine, Corpulenta Producciones, ENAC-UNAM, Alpha Violet, Silent R Managment, Dir. Astris Rondero, Fernanda Valadez

