Ariel 2025: “Sujo” se lleva Mejor Película y Mejor Director
La edición 67 del Ariel otorgó a “Sujo” el reconocimiento a Mejor Película; Astrid Rondero y Fernanda Valadez el premio a Mejor Dirección por esta cinta.
“Pedro Páramo” obtuvo seis estatuillas, “La cocina” cinco y “No nos moverán” cuatro.
Lista completa de ganadores Ariel 2025
Mejor Actor
- Raúl Briones por “La cocina “
Mejor Actriz
- Luisa Huertas por “No nos moverán”
Coactuación Femenina
- Yadira Pérez Esteban por “Sujo”
Coactuación Masculina
- Héctor Kotsifakis por “Pedro Páramo”
Cortometraje Animación
- “Fulgores” del director Andrés Palma Celorio
Cortometraje Documental
- “Anónima inmensidad” de Paulina del Paso
Cortometraje Ficción
- “La cascada” del director Pablo Delgado
Mejor Director
- Astrid Rondero y Fernanda Valadez por “Sujo”
Diseño de Arte
- Carlos Y. Jacques y Eugenio Caballero por “Pedro Páramo”
Mejor Edición
- Yibrán Asuad por “La cocina”
Efectos Especiales
- Alejandro Vázquez por “Pedro Páramo”
Efectos Visuales
- Marco Maldonado por “Pedro Páramo”
Mejor Fotografía
- Rodrigo Prieto, Nicolás Aguilar por “Pedro Páramo”
Mejor Guión Adaptado
- Alonso Ruizpalacios por “La cocina”
Mejor Guion Original
- Pierre Saint Martin, Iker Compean Leroux por “No nos moverán”
Mejor Largometraje Animado
- “Uma y Haggen Princesa y Vikingo” del director Benito Fernández Martínez
Mejor Largometraje Documental
- “Tratado de invisibilidad” de Luciana Kaplan
Mejor Maquillaje
- Lucy Betancourt por “Pedro Páramo”
Mejor Música Original
- Tomás Barreiro por ”La cocina”
Ópera Prima
- “No nos moverán” de Pierre Saint Martin
Mejor Película Iberoamericana
- “El Jockey” (Argentina) por Luis Ortega
Revelación Actoral
- José Alberto Patiño por “No nos moverán”
Mejor Sonido
- Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht por “La cocina”
Mejor Vestuario
- Anna Terrazas por “Pedro Páramo”
Mejor Película
- “Sujo”: Enaguas Cine, Corpulenta Producciones, ENAC-UNAM, Alpha Violet, Silent R Managment, Dir. Astris Rondero, Fernanda Valadez