Ariel 2025: “Sujo” se lleva Mejor Película y Mejor Director

Las directoras de Sujo, Fernanda Valadez y Astrid Rondero. Foto: Cuartoscuro

La edición 67 del Ariel otorgó a “Sujo” el reconocimiento a Mejor Película; Astrid Rondero y Fernanda Valadez el premio a Mejor Dirección por esta cinta.

“Pedro Páramo” obtuvo seis estatuillas, “La cocina” cinco y “No nos moverán” cuatro.

Lista completa de ganadores Ariel 2025

Mejor Actor

Raúl Briones por “La cocina “

Mejor Actriz

Luisa Huertas por “No nos moverán”

Coactuación Femenina

Yadira Pérez Esteban por “Sujo”

Coactuación Masculina

Héctor Kotsifakis por “Pedro Páramo”

Cortometraje Animación

“Fulgores” del director Andrés Palma Celorio

Cortometraje Documental

“Anónima inmensidad” de Paulina del Paso

Cortometraje Ficción

“La cascada” del director Pablo Delgado

Mejor Director

Astrid Rondero y Fernanda Valadez por “Sujo”

Diseño de Arte

Carlos Y. Jacques y Eugenio Caballero por “Pedro Páramo”

Mejor Edición

Yibrán Asuad por “La cocina”

Efectos Especiales

Alejandro Vázquez por “Pedro Páramo”

Efectos Visuales

Marco Maldonado por “Pedro Páramo”

Mejor Fotografía

Rodrigo Prieto, Nicolás Aguilar por “Pedro Páramo”

Mejor Guión Adaptado

Alonso Ruizpalacios por “La cocina”

Mejor Guion Original

Pierre Saint Martin, Iker Compean Leroux por “No nos moverán”

Mejor Largometraje Animado

“Uma y Haggen Princesa y Vikingo” del director Benito Fernández Martínez

Mejor Largometraje Documental

“Tratado de invisibilidad” de Luciana Kaplan

Mejor Maquillaje

Lucy Betancourt por “Pedro Páramo”

Mejor Música Original

Tomás Barreiro por ”La cocina”

Ópera Prima

“No nos moverán” de Pierre Saint Martin

Mejor Película Iberoamericana

“El Jockey” (Argentina) por Luis Ortega

Revelación Actoral

José Alberto Patiño por “No nos moverán”

Mejor Sonido

Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc, Jaime Baksht por “La cocina”

Mejor Vestuario

Anna Terrazas por “Pedro Páramo”

Mejor Película