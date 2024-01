Armin Van Buuren lanza “Breathe In”, su noveno álbum de estudio

El icónico DJ y productor holandés, Armin van Buuren, ha lanzado su esperado noveno álbum de estudio titulado “Breathe In”, un proyecto que busca reavivar la conexión entre el artista y sus fanáticos en las pistas de baile. Después de más de dos años de trabajo, este álbum sigue la exitosa narrativa iniciada por su trabajo anterior, “Feel Again”, explorando ahora la relación del músico con sus seguidores.

Inspirado por el deseo de volver a la música después del impacto de la pandemia, “Breathe In” se presenta como una oda a la vida, destacando la capacidad de la música para unir a las personas. El álbum adopta un tono más positivo y un ritmo más rápido, invitando a los oyentes a celebrar la vida y reconectarse en las pistas de baile.

El sencillo principal, “Forever (Stay Like This)”, es una colaboración contagiosa con el dúo Goodboys, nominado al Grammy. Inspirada en el éxito de 1990 de Guru Josh, “Infinity”, la canción establece el tono para el álbum, manteniendo características melódicas y un ritmo elevado. Las otras doce pistas, como “God Is In The Soundwaves”, “Love Is A Drug”, “Lose This Feeling”, y “Bed Of Rain”, emanan positividad, apertura mental y unidad.

En palabras del propio Armin van Buuren, “Breathe In” va más allá de simplemente inhalar oxígeno; se trata de apreciar el momento, ver la luz en los demás y establecer una conexión más profunda con todo lo que nos rodea”. Estas reflexiones sirven como la fuerza impulsora del álbum, que ofrece una visión instantánea de quién es Armin en este momento, tanto como persona como productor.

El DJ, conocido como embajador global de la música electrónica, ha estado a la vanguardia del género con ocho álbumes completos, incluido el aclamado “Feel Again”. Su impacto se extiende a través de su programa de radio semanal ‘A State of Trance’, eventos y presentaciones en festivales de renombre mundial. Con una audiencia semanal de 40 millones de oyentes en 80 países, Armin van Buuren sigue siendo una fuerza dominante en la escena electrónica.

En una declaración sobre “Forever (Stay Like This)”, Armin comenta: “Recuerdo claramente poner un pie en la pista de baile después de la pandemia y lo increíble que se sintió. Eso fue lo que me inspiró a escribir esta canción. Se trata de estar en el momento, sentirse inspirado y libre, y querer que ese estado mental dure para siempre”.

Este año, Armin van Buuren continuará dejando su huella como uno de los artistas estelares en EDC México; mientras que “Breathe In” ya está disponible en plataformas de streaming, marcando un nuevo capítulo en la extraordinaria carrera de Armin van Buuren y ofreciendo a los amantes de la música electrónica una experiencia envolvente y emocionante.