“¡Vi cómo te tiró, pero como loco!”: arrestan a Fofo Márquez por golpear a una mujer

El influencer Rodolfo Márquez, mejor conocido como Fofo Márquez, fue arrestado por, presuntamente, golpear a una mujer la tarde de este jueves, en la colonia San Mateo, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

El periodista de nota roja, Carlos Jiménez, confirmó que, tras la agresión, Fofo Márquez fue detenido, y compartió una fotografía del joven, ya arrestado, y con una sonrisa en el rostro:

En redes sociales, viralizaron los videos del estado en el que quedó la mujer después de que Fofo la habría golpeado debido a un incidente automovilístico.

Las grabaciones mostraron la sangre que cubría rostro y manos de la afectada, mientras otras personas la están auxiliando.

Advertencia: el siguiente material contiene fuertes imágenes, se recomienda discreción.

De acuerdo con las declaraciones de la víctima, todo inició por un percance que tuvo con otro automóvil, en donde viajaba otra chica y que estaría acompañada por el influencer.

A pesar de que la conductora agredida intentó mediar el incidente con el seguro, Fofo Márquez la empezó a golpear, situación atestiguada por vecinos de la colonia San Mateo.

“Pero en buen plan, le dije a la chica, estaba la chica sola, cuando vengas aquí trata de meter tus espejos porque entramos muy justitos; déjame, le voy a hablar al seguro. El chavo creyó que me iba a ir, me imagino; dije, voy a sacar mis papeles. Dice, pero sí le vas a hablar al seguro (…) que se me hace que no, y ahí empezó a patearme”.

Mujer golpeada.