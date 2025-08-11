GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP//Ilustrativa.

El famoso cantante, Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee, fue detenido en Estados Unidos por manejar en estado inconveniente, así lo dio a conocer el periodista Carlo Uriel a través de redes sociales, donde publicó una fotografía del exintegrante de Kumbia Kings portando un uniforme anaranjado.

De acuerdo con el comunicador, el arresto de Pe Wee ocurrió este domingo a las 22:00 horas en la ciudad de Edimburg, Texas.

Uriel también informó que este es el segundo arresto del cantante, según “el expediente al que tuve acceso”, escribió en su cuenta de X.

El reportero de espectáculos indicó que aunque la información se encuentra en desarrollo, se sabe que el “equipo legal [de Pee Wee] ya se encuentra trabajando para ver la posibilidad de salir bajo fianza”.

Según informes del del periódico estadounidense Dallas News, éste no es el primer arresto de Pee Wee por conducir en estado de ebriedad.

En enero de 2024, Pee Wee fue detenido en el condado de Hidalgo por un cargo similar, y de acuerdo con medios locales, el cantante fue liberado 14 horas después tras pagar una fianza de mil 500 dólares.