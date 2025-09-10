GENERANDO AUDIO...

Las celebraciones del 15 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX) no se limitan al Zócalo; cada una de las 16 alcaldías organiza su propia fiesta en sus respectivas explanadas. Los alcaldes replican el Grito de Independencia desde sus balcones, atrayendo a miles de vecinos que se congregan para disfrutar de conciertos gratuitos con artistas de renombre, espectáculos de pirotecnia y una amplia oferta de antojitos mexicanos.

Estos eventos descentralizados permiten que la euforia patriótica llegue a todos los rincones de la capital, convirtiendo a cada alcaldía en un epicentro de fiesta, tradición y convivencia comunitaria.

Álvaro Obregón

Por motivo de los festejos patrios, la alcaldía ha anunciado que este Grito de Independencia se vivirá desde las 14:00 horas entre verbena popular con música, comida, baile y tradiciones. La cita es en Calle 10, esquina Canario, en colonia Tolteca, además ha informado que la calle 10 estará cerrada del 12 al 16 de septiembre.

Azcapotzalco

Desde las 15:00 horas dará inicio la celebración de la Fiesta de Independencia con música y baile, que estarán a cargo de Willie González, Pequeños Musical, Banda de Son Jarocho Siquisirí, mariachis y seis sonideros en la explanada de la alcaldía.

Benito Juárez

La cita es en la explanada de la alcaldía desde las 18:00 horas. El grupo Moenia y el Mariachi Gama Mil amenizarán el Grito de Independencia.

Coyoacán

En el Jardín Hidalgo, en el centro de Coyoacán, esta alcaldía contará este 15 de septiembre con la presencia de Alberto Barros, Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y Kapsula.

Cuajimalpa

La alcaldía ha informado que por la celebración de las Fiestas Patrias en las que se instalará una romería, del 12 al 15 de septiembre, habrá cierres viales en Avenida Juárez y Avenida México.

Cuauhtémoc

Este 15 de septiembre, Julio Preciado se presentará en la explanada de la alcaldía a la que puedes arribar desde las 17:00 horas.

Gustavo A. Madero

La cita es en la explanada de la alcaldía a las 18:00 horas, donde se llevará a cabo un concierto con Remmy Valenzuela y Nicky Jam.

Iztacalco

Desde las 10:00 horas, en la explanada de la alcaldía habrá feria, verbena, coronación de la Reina de las Fiestas Patrias, fuegos pirotécnicos, el tradicional Grito de Independencia y un gran concierto con El Yaki, Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar, Grupo Dinastía González y Juanma.

Iztapalapa

En la Macroplaza ubicada en Calle Porfirio Díaz, esquina Victoria, en el Barrio San Lucas, desde las 18:00 horas la alcaldía festejará con los cantantes Rosy Arango y Diego Morán.

La Magdalena Contreras

Esta alcaldía festejará con la Banda La Ejecutiva para dar el Grito de Independencia en la explanada de la alcaldía.

Miguel Hidalgo

La Nueva Sonora Dinamita con Heidy Infante estará en la explanada de la alcaldía como parte de los festejos para este 15 de septiembre desde las 18:00 horas.

Milpa Alta

Los festejos se llevarán a cabo en la explanada Malacachtepec Momoxco, en Villa Milpa Alta a las 19:30 horas, con el intérprete David Zahan.

Tlalpan

Desde las 20:00 horas en la explanada de la alcaldía podrás disfrutar del intérprete Alberto Barros, Víctor García, Los Cojolites, Mexazón, Regina Orozco y DJ Erich.

Xochimilco

La noche del 15 de septiembre la cita es en la explanada de la alcaldía con Jorge Carmona y Mariana Seoane desde las 21:00 horas.

