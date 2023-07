¿Arturo Carmona es “el rey cucaracho”? El actor reacciona a la frase de Aracely Arámbula

¿Arturo Carmona es “el rey cucaracho” del que tanto habla Aracely Arámbula? La frase que la “Chule” ha lanzado al menos dos veces en este año, ha provocado que muchos se pregunten a quién va dirigida y aunque se apunta que es a Luis Miguel, el regiomontano podría ser la verdadera inspiración de semejantes palabras.

Arturo Carmona y Aracely Arámbula tuvieron un romance en 2011 cuando ambos trabajaron en la obra “Perfume de Gardenia”. Ante la intriga de si ese es el recuerdo del amor amargo que la actriz se quiere quitar, el actor y exfutbolista aclaró la situación.

La declaración de Aracely Arámbula por la que se se cuestionó a su exnovio Arturo Carmona es:

El actor y exesposo de Alicia Villarreal tocó el tema en el programa “Venga la Alegría”, espacio en el que aclaró si fue un “cucaracho” con la estrella de “Soñadoras”. “Con nadie”, respondió Arturo en la entrevista.

Carmona comentó que fue un caballero tanto con Arámbula como con Villarreal, la madre de su hija Melenie.

“Bueno, no sé por qué situación lo ha de haber dicho. No sé si estuvo bien o mal, no sabemos qué fue lo que sintió, estaba sintiendo, ella para poder referirse así”

Arturo Carmona