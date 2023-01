¡Entre lágrimas! Arturo Carmona recuerda su divorcio con Alicia Villarreal

Arturo Carmona lloró por divorcio con Alicia Villarreal. Fotos: Getty Images

En medio del llanto y el dolor, Arturo Carmona, quien actualmente participa en el reality La Casa de los Famosos, recordó su divorcio con Alicia Villarreal, así como los momentos en que fue tachado de “mantenido” por la prensa.

Arturo Carmona habló de su divorcio con Alicia Villarreal

Arturo Carmona es uno de los inquilinos del reality de Telemundo, en el que comparte casa con Paty Navidad, Juan Rivera, Aristeo Cázares, Aleyda Nuñez, entre otros.

El actor comentó que a raíz de su boda con Alicia Villarreal llegaron los ataques hacia su persona, así como la fama que dijo, no supo manejar en su momento.

“Hubo ataques públicos sin conocerme, desde que yo era un mantenido, que me estaba trepando de la fama de su mamá de Melenie y me desenfocan totalmente. A raíz de esos ataques mi familia empezó a salir lastimada porque no entendíamos cómo los medios en comunicación se dijeran tantas cosas de mí”, señaló Arturo Carmona.

Ver más Arturo Carmona llora al recordar su divorcio con Alicia Villarreal Pt 2 pic.twitter.com/b17jJy8Pqh — Lo + viral (@VideosVirales69) January 23, 2023

Arturo Carmona confesó que se sintió un estorbo en la vida y carrera de Alicia Villarreal, quien gozaba de gran éxito.

“Creo que sí (hice lo correcto), creo que ese obstáculo que ella pudo haber tenido, no por ella, sino por lo que tanto amaba que era su profesión, ya no le estorbaba… ella siguió creciendo, cosa que siempre me dio gusto, pero la parte familiar estaba rota…”, dijo el exfutbolista.

Por otra parte, el actor afirmó que la decisión de separarse fue de él, aunque a Alicia Villarreal le costó tiempo asimilar la idea.

“En ese tiempo fue difícil ver a mi hija, había dolor en ambas partes, pero no sabíamos cómo manejarlo, no era buscar culpas ni culpar al otro, tampoco”. Arturo Carmona

“Insensible a ti”, la canción que Alicia Villarreal dedicó a Arturo Carmona

Alicia Villarreal y Arturo Carmona sostuvieron uno de los romances más polémicos a finales de los 90. La pareja consolidó su amor el 16 de diciembre de 1998, pero todo terminó en 2001 cuando anunciaron su separación en medios de especulaciones y rumores.

A través de redes sociales circula un video en el que Alicia Villarreal participa en un programa de televisión al que también fue invitado Arturo Carmona, mismo en que una cámara captura el momento en que el actor muestra incomodidad al escuchar a la cantante interpretar el tema “Insensible a ti”.

Ver más Alguien se acuerda cuando #AliciaVillarreal cantó "Insensible a ti" frente a #ArturoCarmona 😵‍💫 pic.twitter.com/a31fsknT8a — Edwin Meza 🐷 (@Edjmeza28) January 26, 2023

La cantante de regional mexicano y el actor continuaron con su vida. Alicia Villarreal siguió en la música y grabó varios temas que presuntamente llevaban una dedicatoria especial para Arturo Carmona, entre los que destacan “Te quedó grande la yegua” e “Insensible a ti”.

“Insensible a ti” es una canción que forma parte del disco “Orgullo de mujer”, el cual fue lanzado en 2006, cinco años después de que Alicia Villarreal y Arturo Carmona terminaran, aunque hoy en día es uno de los temas más conocidos de la “güera consentida”.