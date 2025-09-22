GENERANDO AUDIO...

Arturo Carmona. Foto: Cuartoscuro.

Arturo Carmona vivió momentos de angustia la noche del domingo 21 de septiembre cuando un enorme árbol cayó sobre su auto mientras él cenaba en un restaurante al sur de la Ciudad de México. El actor, conocido por su trabajo en telenovelas y realities, se encontraba acompañado de su pareja cuando ocurrió el accidente.

A través de sus redes sociales, Arturo Carmona compartió imágenes del siniestro y, con buen humor, destacó que lo más importante es que nadie resultó herido, ya que ni él ni su novia se encontraban dentro del vehículo al momento del impacto.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El incidente sucedió en el estacionamiento del restaurante argentino Cambalache, ubicado en el sur de la capital. Un árbol de gran tamaño colapsó de forma repentina y cayó justo encima del automóvil de Carmona, provocando pérdida total del vehículo.

“Estuvimos a punto de subir al coche, estábamos a punto de salir del restaurante y por algo hicimos tiempo”. Arturo Carmona

Afortunadamente, tanto él como su acompañante, María Emilia, se encontraban todavía en el interior del restaurante cuando sucedió todo. Según reportes, la caída del árbol no dejó personas lesionadas, pero sí movilizó a cuerpos de emergencia de la zona.

Arturo Carmona reacciona con calma y buen humor

Con tono tranquilo y sin perder la sonrisa, Carmona se refirió al accidente como un suceso que “le tocó vivir” y restó importancia al daño material:

“Cosas que pasan… bueno, aquí están. Qué procede. Ay, mi carrito… ya lo cubrirá el seguro, son cosas materiales. Estamos bien, que es lo importante”, expresó en redes.

Aunque a simple vista parecía que el vehículo no tenía daños graves, las imágenes muestran que quedó completamente cubierto por el árbol. El actor señaló que tanto su seguro como el de la plaza comercial ya están atendiendo el caso.

El exesposo de Alicia Villarreal también aprovechó el momento para reflexionar y agradecer que el accidente no pasó a mayores. Aunque no brindó detalles sobre el tipo de auto afectado, sí aseguró que su prioridad es la integridad de las personas, no los bienes materiales.

Elementos de Protección Civil y servicios de emergencia acudieron al lugar para retirar el árbol caído y revisar la zona.