Asesinan a Ernesto Barajas, vocalista de la banda sinaloense “Enigma Norteño” en Jalisco

GENERANDO AUDIO...

Ernesto Barajas vocalista de Enigma Norteño. | Foto: Agencias.

Ernesto Barajas, vocalista de la banda sinaloense, “Enigma Norteño”, fue asesinado este martes 19 de agosto en Zapopan, Jalisco, en lo que parece ser un ataque directo con arma de fuego.

De acuerdo con la agencia AFP, el ataque contra Ernesto Barajas ocurrió en un estacionamiento presuntamente ubicado en la colonia Arenales Tapatíos, donde el cantante se encontraba con la mujer que resultó lesionada y con otro hombre, que también perdió la vida.

“Desde el momento en que se tuvo el conocimiento del fallecimiento de la persona referida, la Fiscalía del Estado inició los trabajos de investigación correspondientes para esclarecer los hechos”, dijo la fiscalía estatal a la AFP.

Los primeros reportes señalan que dos hombres armados irrumpieron en el lugar a bordo de motocicletas y le dispararon en repetidas ocasiones. Ernesto Barajas, afirman, perdió la vida instantáneamente.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En la agresión murió otro hombre y una mujer resultó lesionada en una pierna, informó la agencia referida.

Tras el ataque, la cadena de noticias Univisión dio a conocer que la zona fue resguardada por la policía municipal, mientras la Fiscalía del Estado y peritos forenses levantaron evidencias en la escena del crimen. Usuarios en redes sociales compartieron supuestas imágenes del resguardo que las autoridades hicieron en la zona tras el ataque.

Hasta ahora, se desconoce la causa del ataque a Ernesto Barajas, quien en 2023 había recibido amenazas de muerte atribuidas al Cartel Jalisco Nueva Generación.

La agresión contra Barajas no ha sido confirmada de forma oficial por autoridades o representantes del cantante.

Mundo del espectáculo reacciona a la muerte del vocalista de Enigma Norteño

Tras darse a conocer la muerte del vocalista y fundador de Enigma Norteño, varias figuras del regional mexicano reaccionaron en redes sociales para expresar sus condolencias por la muerte de Barajas.

Uno de ellos fue el cantante de música regional mexicana, Pancho Uresti, quien posteó en su cuenta de X una foto con Barajas y la leyenda: “Descansa en paz buen amigo”.

La periodista de espectáculos conocida como “La Chicuela” también ofreció su pésame ante la muerte del cantante de “Enigma Norteño”.

El cantante sinaloense conocido como “El Yaki” también expresó su dolor a través de un video publicado en sus historias.

Así fueron las últimas horas de Ernesto Barajas

Horas antes del asesinato de Ernesto Barajas, el cantante de regional mexicano subió una serie de historias a su cuenta de Instagram donde se le puede ver acompañado de sus amigos y seres queridos.

Screenshot Ernesto Barajas, Instagram. | Foto: Instagram.

Screenshot Ernesto Barajas, Instagram. | Foto: Instagram.

Screenshot Ernesto Barajas, Instagram. | Foto: Instagram.

¿Quién era Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas era músico y compositor. Fundó la agrupación “Enigma Norteño” donde también era el vocalista. Era conocido por ser compositor de corridos, muchos de ellos “por encargo” y dedicados a figuras del crimen organizado, motivo por el cual Barajas recibió varias amenazas en distintas ocasiones.

Además de su papel musical, también creó el podcast “Puntos de Vista“, donde entrevistó a reconocidos exponentes del regional mexicano como Carin León y Tano Elizalde.