Asesinan a Fede Dorcaz, cantante de 29 años, tras resistirse a un asalto en la CDMX

Fede Dorcaz tenía varios años viviendo en México. Foto: UnoTV

Fede Dorcaz, de 29 años, fue asesinado en la Ciudad de México tras un presunto intento de asalto en Periférico. El actor, cantante y modelo iba a participar en el programa “Las estrellas bailan en Hoy”.

La noticia de su muerte fue confirmada por el matutino “Hoy”, donde los conductores lamentaron la triste noticia y le dieron el pésame a su familia y a su novia Mariana Ávila, con quien iba a participar en el programa.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Fede Dorcaz?

Mediante un comunicado de prensa se informó el asesinato de Fede Dorcaz, que fue “víctima de un acto de violencia que le arrebató la vida”, y lamentaron la inseguridad que se vive en el país.

La noche de ayer, jueves, se informó sobre la muerte de una persona sobre Anillo Periférico en las inmediaciones de la colonia Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo, tras resistirse a un presunto intento de asalto; el joven argentino viajaba en una camioneta blanca.

El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4, informó sobre el asesinato de un hombre originario de Argentina, cuando le dispararon de manera directa y no le robaron nada.

Programa “Hoy” despide a Fede Dorcaza

El programa “Hoy”, matutino donde estaba contemplado que participara Fede Dorcaz y su novia en la sección “Las estrellas bailan hoy”, lamentó la muerte del cantante este viernes 10 de octubre.

“La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, sus papás y su novia Mariana Ávila“.