GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que la investigación del homicidio del cantante del grupo “Enigma Norteño”, Ernesto Barajas, y otro miembro de su equipo, quien era compadre del vocalista se centra en la actividad profesional del cantante y no en la disputa entre grupos criminales de los “Mayitos” y los “Chapitos”.

El cantante se había mudado a Guadalajara “por la inseguridad que se está viviendo en Sinaloa”, en donde tenía residiendo menos de un año.

“No hay antecedentes de amenazas hacia él aquí en Jalisco”: Fiscalía

El vicefiscal, Alfonso Gutiérrez Santillán, dijo que por el momento no se conoce que hubiera recibido amenazas en Jalisco como ocurrió en otros estados.

“No tenía mucho tiempo residiendo en Jalisco. Su compañero tiene domicilio en Sinaloa, él sí tenía un domicilio aquí en Jalisco, pero reciente, no tenía mucho tiempo viviendo aquí y no hay antecedentes de amenazas hacia él aquí en Jalisco. No más de un año tenía residiendo aquí. Tenemos una entrevista donde se establece que buscaron venirse de allá por la inseguridad que se está viviendo en Sinaloa”. Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Jalisco

Gutiérrez Santillán añadió que el día de los hechos, la víctima había acudido a la pensión a recoger cuatro vehículos de gama media provenientes de Sinaloa.

“Lo único que tenemos es que llegó a la pensión a recoger esos vehículos, no sabemos si se los regalaban, si él los adquirió en otro tiempo, si los adquirió en Sinaloa y lo pidió que se lo trajeran aquí, si. Esa información es lo que se está trabajando precisamente en este momento. Ya tenemos la forma en que llegaron al lugar, […] hay muchos videos ahí en la zona”. Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Jalisco

¿Qué le pasó al cantante de “Enigma Norteño”, Ernesto Barajas?

El vocalista de la banda sinaloense “Enigma Norteño” fue asesinado este martes 19 de agosto en una pensión de vehículos ubicada en Zapopan, donde se encontraba en compañía del otro hombre que también fue ultimado y su esposa.

Las autoridades explicaron que las víctimas se encontraban en el lugar para recoger cuatro vehículos provenientes de Sinaloa, en compañía de la esposa de Ernesto Barajas y estaban esperando la llegada del hermano del intérprete que estaba en camino al lugar.

El asesinato ocurrió cuando las víctimas estaban pagando el servicio en la pensión. Según el relato, dos desconocidos llegaron y minutos después atacaron de forma directa al artista.

Ernesto Barajas recibió varios impactos de bala, mientras que su acompañante, identificado como su compadre, resultó con una sola herida. Además, una empleada del lugar resultó lesionada en una pierna, aunque su estado de salud se reporta estable.

Los vehículos que las víctimas tenían previsto recoger están asegurados. La Fiscalía confirmó que los cuatro automotores de gama media, entre las que están camionetas tipo pick-up y modelos Cupra con placas provenientes de Sinaloa, quedaron confiscados. Las autoridades trabajan para determinar su procedencia y las razones por las que estaban en esa pensión.

Asimismo, realizan análisis de las grabaciones captadas por cámaras de videovigilancia ubicadas en una de las zonas más transitadas de Zapopan.