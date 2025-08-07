GENERANDO AUDIO...

Abelito muestra su hogar. FOTO: Getty Images

Abelito, uno de los participantes más populares de “La Casa de los Famosos México 3″, ha causado revuelo en redes sociales luego de que se viralizara un video donde muestra su casa, adaptada completamente para su comodidad.

Con 25 años de edad y una estatura de 1.14 metros, Abel Sáenz, originario de Zacatecas, compartió un recorrido por su hogar en el que se observan diversos muebles modificados especialmente para facilitar su día a día.

¿Cómo es la casa de Abelito?

En su mini house tour, como él lo llama, se ve que la casa está ubicada en el pueblo donde viven sus papás. La sala es pequeña, pero cuenta con sillones cómodos tanto para él como para sus visitas. Incluso menciona:

“Imagínense. De los pocos sillones donde puedo poner los pies en el suelo sin que se me duerma un pie.”

También aclara que algunas personas dudan en sentarse por el tamaño del mobiliario, aunque asegura que estos “aguantan bastante”.

Cocina, baño y recámara con todo adaptado para Abelito y su familia

Durante el video publicado en su canal y replicado en videos cortos de TikTok, Abelito muestra su cocina con estufa, gabinete, barra y estantes colocados a su altura. Para alcanzar zonas más altas, utiliza banquitos de madera hechos a medida.

El desayunador también fue modificado para que pueda comer junto a sus padres sin complicaciones. En su habitación destaca un clóset pequeño donde conserva los primeros logos de su canal, además de una silla adaptada.

El baño es una de las áreas que más llama la atención, ya que cuenta con muebles más pequeños como el lavabo y el escusado, adecuados para su estatura.

También mostró una tienda y una peculiar motocicleta

Además del interior de su casa, Abelito enseñó una pequeña motocicleta que su papá usa para moverse, la cual, según explicó, fue adquirida a cambio de dos borregos en Tamaulipas.

Al final del recorrido muestra una tienda familiar, donde atienden detrás de una mesita, con una sillita y un banquito incluidos en el mostrador.

El video ha generado múltiples reacciones en redes, especialmente después de que “La Casa de los Famosos México” adaptara una silla dentro del reality para su uso personal.