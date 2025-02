Así fue el esfuerzo de Paquita la del Barrio para grabar su última colaboración

GENERANDO AUDIO...

Paquita la del Barrio falleció a los 77 años. Foto: Sony Music México

La cantante Paquita la del Barrio falleció a los 77 años, según se informó a través de su página oficial de Instagram. Antes de partir, la cantante logró grabar su última colaboración junto a Yuri, interpretando una versión en regional mexicano de su clásico tema “Cheque en Blanco”.

En una entrevista para Claro Música, Yuri compartió detalles sobre el desafiante proceso de grabación. Según la cantante veracruzana, la salud de Paquita se había deteriorado considerablemente al punto de llegar a terapia intensiva, lo que hizo temer que la colaboración no pudiera concretarse. “Yo me puse a orar y dije: ‘Señor, por favor, no te la lleves’,” reveló Yuri, quien estuvo pendiente de la evolución de la artista.

Tras varias semanas de espera y con un estado de salud frágil, Paquita finalmente accedió a grabar. El video se filmó en su propio centro nocturno, donde también residía. Sin embargo, hasta el último momento hubo incertidumbre.

“Cuando llegué pues sí se veía se veía cansada y le hablé como veracruzana, ‘Paquita, no se me raje, no se me raje, las jarochas no nos rajamos’, y empezó a reírse. Yo como soy tan payasa le empecé a echar ganas y Paquita, a ver, el tiempo que usted quiera, lo que usted me diga, 10 minutos, una hora, media hora, pero la grabamos rápido”. Yuri

Yuri agradeció el profesionalismo y entrega de Paquita la del Barrio.

“Cuando grabamos yo veía las caras de de su equipo y yo decía, “Híjole, si la veo malita, o sea, la veo mal’. Ella con los ojitos llenos de lágrimas me dijo, ‘Yuri, sí estoy mal, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema’. Le dije, ‘Ay, Paquita, pues de verdad, yo le agradezco que esté usted aquí, que haya hecho ese gran esfuerzo, eso habla muy bonito de usted le agradezco mucho’”. Yuri

Con un notable esfuerzo, la cantante se sentó frente a las cámaras y grabó sus partes, para luego unirse a Yuri en el dueto; el video muestra a Paquita sentada durante toda la interpretación, reflejando la dificultad que enfrentó durante la grabación.

Paquita la del Barrio, conocida por su estilo único y su actitud directa, era una mujer que seleccionaba con cuidado sus colaboraciones. “Me decía su equipo que ella había dejado plantados a varios artistas importantes. Pero con ‘Cheque en Blanco’ aceptó cantar conmigo, y eso es un privilegio“, confesó Yuri.