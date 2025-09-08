GENERANDO AUDIO...

Facundo y Aaron Mercury. Foto: Cuartoscuro/GettyImages

Facundo fue el sexto eliminado de “La Casa de los Famosos México” y salió de la casa este domingo 7 de septiembre, pero antes de abandonar el reality tuvo un intenso posicionamiento con Aaron Mercury.

Desde que comenzó el programa, Facundo dejó en claro que no era fan del influencer y tuvieron diferentes roces durante su convivencia en en show.

Facundo enfrente a Aaron Mercury

Los días transcurren en “La Casa de los Famosos México” y ayer domingo las cosas se pusieron intensas durante el posicionamiento entre Facundo y Aaron Mercury.

El conductor comentó a Aaron que lo considera un buen jugador, pero lo criticó por la situación incómoda en la sala al encontrar su ropa interior, y señaló que él, Alexis y Aldo están afectando la convivencia y la limpieza de la casa. Aaron respondió de manera sarcástica, sugiriendo que Facundo aún está resentido por lo ocurrido el pasado domingo.

Además, Aaron le dijo a Facundo que percibe un cambio en su actitud desde el inicio del juego, señalando que el Facundo actual parece diferente y hasta con cierta doble moral.

Por su parte, Facundo respondió sorprendido, recordándole que los hechos que menciona ocurrieron en la primera semana, y que no entiende por qué Aaron sigue enfocado en algo que pasó al inicio del juego.

Los dos personajes fueron los elegidos para entrar al carrusel de los nominados, pero fue Aaron quien se quedó en “La Casa de los Famosos México”.

La convivencia de la casa tomará un nuevo giró después de anunciarse una nueva moneda del destino para que uno de los habitantes elimine un cuarto y a partir de ahí todos estarán en la misma habitación.

Las emociones siguen este lunes en el programa cuando se conozco quién será el nuevo líder de la semana y gane inmunidad para quedarse una semana más en el reality.







