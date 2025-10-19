Así fue el nocaut de Karely Ruiz contra Karina García en Stream Fighters 4

GENERANDO AUDIO...

A poco de dar a luz, Karely Ruiz compartió esta nueva faseta. Foto: Getty

La influencer regiomontana Karely Ruiz alcanzó una victoria impactante la noche de este sábado 18 de octubre, en el evento Stream Fighters 4, donde se enfrentó a la colombiana Karina García. Bajo las luces del ring, la victoria llegó al alcanzar el momento en el que García ya no pudo responder con efectividad.

¿Cómo fue la pelea de Karely Ruiz?

Desde la campana inicial, Ruiz mostró que no estaba allí solo por el espectáculo, pues salió con ritmo y actitud firme. Aunque García intentó imponerse en los dos primeros asaltos, fue Ruiz quien mantuvo la calma, absorbió la presión y esperó su momento.

Finalmente, en el tercero, la mexicana conectó una serie de golpes suficiente para que el árbitro detuviera la contienda ante la falta de respuesta de su oponente.

Las combinaciones de golpe no fueron extremadamente complejas ni técnicas, según los observadores, pero sí contundentes: el desgaste de García le pasó factura y el ataque de Ruiz fue certero en cuanto García empezó a mostrar signos de debilidad.

Para Karely Ruiz, la victoria no solo representa vencer en el ring, sino consolidar su paso más allá de las redes sociales y demostrar que puede brillar también como atleta amateur. En el pesaje previo se respiraba la anticipación de una batalla competida, pero lo que se vivió fue mucho más.

Con este triunfo, Karely Ruiz marca la línea que separa la creación de contenido digital de la competencia seria en el cuadrilátero: de influencer a atleta que sabe cuándo conectar el golpe perfecto. Su victoria no solo se celebra en el ring, sino también en el mundo digital.