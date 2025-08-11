GENERANDO AUDIO...

Pablo David Ortiz, se encuentra en recuperación. FOTO: Getty Images

Pablo David Ortiz, integrante de la banda Dale Q’ Va, sufrió un accidente en el escenario de Bomberos durante un concierto, lo que obligó a suspender la presentación programada en Sumampa.

El momento ocurrido en San Francisco, Argentina, fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Qué le pasó a Pablo David Ortiz?

En la grabación que circula en internet, Ortiz aparece con chaleco rojo y jeans claros, bailando junto a los músicos. Al girar y saltar, cayó con fuerza en una zona dañada del escenario, golpeándose la cabeza contra el suelo, donde había maderas flojas. El impacto sorprendió a uno de los integrantes de la banda, que presenció todo de cerca.

Tras el incidente, Pablo David recibió atención médica especializada y varios puntos de sutura en la cabeza. En un comunicado oficial, Dale Q’ Va informó que Ortiz será sometido a radiografías y resonancias para descartar lesiones adicionales.

“Debido a esto, el baile de esta noche en Sumampa queda suspendido. Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud”, indicó la agrupación.

Reacciones en redes sociales

El video generó miles de reacciones. Seguidores de Dale Q’ Va lamentaron que el escenario estuviera en malas condiciones y pidieron que se responsabilice a los organizadores. Otros agradecieron que el cantante se encuentre estable.

Ya superado el momento de tensión, algunos internautas comenzaron a editar el clip con efectos de sonido graciosos o reproduciéndolo en reversa, generando una ola de memes.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]