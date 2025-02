GENERANDO AUDIO...

Jon Batiste emocionó con su interpretación del himno de EE.UU. Foto: AFP

La emoción por el partido más importante de la NFL crece con los minutos, pero previo al gran encuentro Jon Batiste fue el encargado de entonar el himno nacional de los Estados Unidos.

Ante un Caesars Superdome, hogar de los Saints de Nueva Orleans, a reventar, Batiste hizo su versión del himno tocando un piano multicolor.

La emoción del público subió al máximo cuando desplegaron la bandera de Estados Unidos y al termino de su interpretación varios aviones volaron sobre el Caesars Superdome.

En una entrevista con el sitio “Entertainment Tonight”, Jon Batiste expresó su deseo de que su interpretación del himno nacional sea recordada: “espero que mi actuación resista la prueba del tiempo”.

Previo a su presentación, Trombone Shorty y Lauren Daigle ofrecieron una versión especial de “America the Beautiful“.

¿Quién es Jon Batiste?

Jon Batiste es originario de Metairie, Lusiana y desde muy pequeño estuvo influenciado por la música y a la edad de ocho años formó parte de la Batiste Brothers Band.

En la banda tocaba la batería junto con sus hermanos, pero a los 11 años cambió el instrumento por el piano, el cual definiría su carrera.

Batiste ha demostrado tener talento para fusionar ritmos como el jazz, el soul, el funk y la música clásica.

Jon Batiste obtuvo su título de jazz en la prestigiosa escuela Juilliard School, de Nueva York, en 2008 y una maestría en 2011.

A los 20 años lanzó su segundo álbum “Live in New York: At the Rubin Museum of Art” y fundó la banda Stay Human.

El músico fue director musical de “The Late Show with Stephen Colbert” entre 2015 y 2022.

A lo largo de su carrera Jon Batiste ha ganado siete premios Grammy, también entre sus reconocimientos tiene un Oscar por su trabajo como co-compositor en la banda sonora de la película “Soul”.