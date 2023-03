Así fue la sorprendente visita de Louis Tomlinson en México para presentar su documental “All Of Those Voices”

Louis Tomlinson firmó docenas de autógrafos en la CDMX.

Louis Tomlinson fue recibido por cientos de sus fans en la alfombra roja de su documental “All Of Those Voives” en Oasis Coyoacán, al sur de la Ciudad de México este lunes 20 de marzo. El exintegrante de One Direction firmó docenas de autógrafos y no dudó en dedicar unas palabras en español a sus seguidores.

“Las amo”. Louis Tomlinson

El cantante, que aterrizó en México desde el domingo 19 de marzo, reveló que trató de mostrarse de manera muy honesta en este documental, el cual es una mirada íntima a su vida y carrera con imágenes nunca antes vistas de su gira mundial de 2022.

El audiovisual también es un viaje hacia su intimidad donde habla, por primera vez, de su faceta como padre, pues Louis Tomlinson tiene un hijo de siete años junto con la estilista Briana Jungwirth.

Durante su paso por la alfombra roja, Tomlinson confesó que nunca esperó una bienvenida tan sorprendente en México y dijo estar agradecido por el apoyo incondicional de sus seguidores.

“No estaba listo para este recibimiento, todo ha sido increíble, sólo puedo decir gracias porque no lo hubiera logrado sin ustedes, así que gracias, gracias, gracias”, expresó.

Por su parte, el director del filme Charlie Lightening compartió que es un orgullo haber trabajado en el proyecto. Además, confesó que conoció al cantautor durante la premiere del documental “Liam Gallagher: As It Was” en 2019.

Cientos de fanáticos se dieron cinta en Oasis Coyoacán para mostrar su apoyo al cantante, los jóvenes venían desde diversos estados como Chiapas y Baja California.

¿Quién Louis Tomlinson?

Louis William Tomlinson es un cantante y compositor británico de 31 años, que saltó a la fama tras iniciar su carrera como integrante de la boy band One Direction, tras audicionar en el programa The X Factor y quedar en tercer lugar, aunque no ganaron, Simon Cowell los firmó en su sello discográfico Syco y la vida de los cinco integrantes cambió.

Cinco años más tarde la boy band anunció su “descanso indefinido” y todos siguieron con sus carreras, Louis Tomlison se lanzó como solista y tiene éxitos como “Just Hold On” con Steve Aoki, “Back to You” con Bebe Rexha y finalmente el 31 de enero de 2020 lanzó su primer disco en solitario “Walls”.

¿De qué trata el documental “All Of Those Voives”?

El documental de Louis Tomlinson llegará a los cines el 22 de marzo, dura 100 minutos y en él narra lo que significó para él haber sido parte de One Direction, así como lo que ha trabajado para construir su carrera como solista.

“All Of Those Voices” pretende ofrecer al público una visión mucho más íntima y sincera sobre la vida y la trayectoria musical del británico. El cantante se sinceró sobre lo emocionado que está con este nuevo proyecto, en el que trabajó por varios años.