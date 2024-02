“No se te va a olvidar”: así responde la “Chule” a las fuertes críticas de Luisito Comunica y Ari Tenorio

La polémica entre Luisito Comunica y su exnovia Cinthya Velázquez, conocida como la “Chule”, sigue dando de que hablar, y es que la influencer respondió a las fuertes críticas recibidas por parte del famoso youtuber y su actual pareja, Ari Tenorio, por compartir su historia en el pódcast Un tal fredo.

A través de redes sociales, Velázquez dejó claro que las críticas hechas por Luisito y Ari no le afectan en lo más mínimo y afirmó con seguridad, en forma de consejo para sus seguidores, lo siguiente:

“Hay algo que mucha gente no sabe, pero que yo sí sé y espero que tú también lo sepas ahora. Si has pasado por situaciones adversas, dificilísimas, que sientes que nunca se van a acabar, que quieres tirar la toalla y las has superado. Tienes todo el derecho del mundo de contar tu historia”.

Cinthya Velázquez, la “Chule”.