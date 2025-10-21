GENERANDO AUDIO...

Marco Flores y Banda Jerez tendrán seguridad armada. FOTO: Cuartoscuro|Ilustrativa

Marco Flores y la Banda Jerez sufrieron un ataque armado cuando viajaban en carretera rumbo a Jerez, Zacatecas. A través de sus redes sociales oficiales, la agrupación denunció el acto de violencia y la inseguridad a la que se enfrentaron durante su traslado.

De acuerdo con la información compartida, todos los ocupantes del vehículo resultaron ilesos.

Atacan a balazos a Marco Flores y la Banda Jerez

Los hechos ocurrieron cuando el grupo se trasladaba en el camión de dos pisos que utilizan para sus giras, luego de una presentación en Tlaxiaco, Oaxaca, con destino a Jerez, Zacatecas.

“La inseguridad y la violencia se apoderan de las carreteras de México. En esta ocasión fuimos víctimas después de una presentación en Tlaxiaco, Oaxaca, rumbo a Jerez, Zacatecas. El autobús recibió varios impactos de arma de fuego, pero por fortuna el personal del staff y de la banda salieron ilesos, gracias a Dios”. marcofloresylajerez, Instagram

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, el vocalista Marco Flores relató que el autobús iba lleno cuando escucharon los impactos y todos se tiraron al piso.

Indicó que el ataque ocurrió en un tramo carretero entre Puebla y Oaxaca, donde “la situación es crítica”.

“Esta vez nos tocó a nosotros; al rato le puede tocar a otra gente, ojalá y no, pero sí es bueno que se pongan cartas en el asunto”, señaló.

A punto de una tragedia

Flores narró que los disparos provinieron de un costado del camino y uno de los proyectiles impactó muy cerca del chofer.

“Pegó un impacto muy cerca del chofer, en el respaldo, a su espalda… nada más le pegan a él y está lleno de barrancas y cosas, no la hubiéramos contado”, agregó.

Gracias a la reacción del conductor, quien aceleró sin detenerse, lograron escapar. La agrupación compartió que ahora planean contratar seguridad armada para futuras giras.

Flores recordó que la Banda Jerez no toca corridos ni música que pueda ofender a nadie, por lo que consideró extraño el ataque.

“Entendemos la situación que se vive en algunas partes del país y ojalá se pueda controlar”, dijo.

Finalmente, el cantante hizo un llamado a la población a extremar precauciones al viajar y adelantó que la agrupación continuará con su agenda, aunque reforzará su seguridad en los lugares que visiten, también pedirán seguridad en los poblados que los contraten.

“El que nada debe, nada teme”, subrayó Marco Flores.