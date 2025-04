Auditorio Nacional vibra con Los Caballeros del Zodiaco: así fue el Grand Finale de Pegasus Fantasy

Porque todo inicio tiene un final, Pegasus Fantasy dio sus últimos conciertos teniendo como marco el escenario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, donde miles de fans de Los Caballeros del Zodiaco se dieron cita para escuchar la entrañable música de este anime, que llegó por primera vez a la televisión mexicana a inicios de la década de los 90.

Como lo habían anunciado los productores Erika Rodríguez y Carlos López desde el pasado mes de octubre de 2024, el concierto sinfónico se convirtió en una grata experiencia, ya que algunos asistentes pudieron convivir, previo al show, con los invitados nacionales e internacionales.

En un meet and greet, la soprano Irma Flores y el cantante Mauren Mendo estuvieron junto con Yumi Matsuzawa y Kacky, invitados desde Japón, para tomarse fotos con personas de diferentes edades que llegaron desde temprana hora para presenciar el último espectáculo denominado Grand Finale.

Desde que llegabas a las inmediaciones del Coloso de Reforma ya era perceptible el ambiente de Saint Seiya, nombre original de la obra creada por el mangaka Masami Kurumada, y que en México se le conoció como Los Caballeros del Zodiaco.

Tal como en una convención de comics, varios fans llegaron al Auditorio Nacional realizando cosplay de sus personajes favoritos, a quienes, incluso, les pedían una fotografía por lo elaborado de sus vestimentas.

En punto de las 20:00 horas, ya todos en su asiento, aparecía el icónico reloj de las 12 casas que marcaban el inicio del Pegasus Fantasy III, Grand Finale, que contó con un repertorio de 24 temas.

Fue el director de orquesta Rodrigo Cadet, junto con Sincrophonia Orquesta, los encargados de abrir el show, pasando una a una las canciones características del anime.

Las emociones se prendían más con la soprano Irma Flores, que sorprendió a los asistentes con su voz y su vestuario, especialmente para estas 2 presentaciones en el Auditorio Nacional.

Mauren Mendo, intérprete oficial de los temas en español de Saint Seiya, y Kacky, intérprete de varios temas en japonés, se encargaron de prender más el ambiente al interactuar más con los fans del anime.

Pero quien se llevó también una sorpresa durante el Pegasus Fantasy III, Grand Finale, fue la misma Yumi Matsuzawa. El mismo sábado 29, la cantante del tema Chikyuugi cumplía años y además de un ramo de flores, la orquesta le tocó las mañanitas junto con el apoyo de los asistentes.

Por más de 2 horas, los fans de Los Caballeros del Zodiaco disfrutaron de lo que fueron los últimos conciertos oficiales, un espectáculo que llegó a nuestro país en 2022 y ha pasado por la Arena Ciudad de México y el Pepsi Center.

En entrevista con Unotv.com, Hirofumi Kakigawa, mejor conocido como Kacky, señaló que la experiencia en México es algo que no se imaginaba.

“Esta es mi primera vez en México (…) me preguntaba cómo sería (el ambiente en México), pero resultó ser incluso más emocionante que en Japón. (…) Con todos los posters en las paredes y los autobuses completamente decorados, es algo que no te puedes imaginar en Japón, y hay cosas así, así que me siento muy feliz de estar aquí y poder cantar”.