“Yo soy el culpable”: Augusto Bravo, el tercero en discordia entre Adianez y Rodrigo Cachero, rompe el silencio

Adianez Hernández le fue infiel a Rodrigo Cachero con Augusto. Foto: Cuartoscuro

Augusto Bravo, el tercero en discordia entre Adianez Hernández y Rodrigo Cachero, rompió el silencio y, por primera vez, otorgó una breve entrevista en la que ofreció disculpas a la actriz Larisa Mendizábal, famosa con la que sostenía una relación al momento de su aventura con la presentadora de televisión.

Para los micrófonos de Ventaneando, Augusto Bravo, también ofreció disculpas a Santiago, hijo de Larisa Mendizabal y Rodrigo Cachero, por el amorío que inició con Adianez Hernández, famosa que aceptó públicamente su infidelidad.

Además, también dijo, que ofreció disculpas a Rodrigo Cachero, actor que mantenía una relación de 11 años y dos hijos con Adianez.

“Yo ya le pedí disculpas a las personas involucradas. Lo hago público, le pido mil disculpas a Larisa y a Santi, obviamente también a Rodrigo, y nada más tengo palabras de agradecimiento para Lai y para Santi, porque fueron 11 años que me abrieron la puerta de su casa con todo su cariño, con todo su amor y con eso me quiero quedar”

Augusto Bravo aseguró que su relación con la actriz Larisa Mendizábal fue “increíble” y, al igual que Adianez Hernández, aceptó su culpa y dijo que se hacía responsable.

“Mi relación con La (Larisa) fue increíble. Obviamente, el que falló al final fui yo, ella no. Yo me hago responsable, yo soy el culpable y no tengo nada más que decir”, señaló Augusto Bravo

El hombre, que fue visto en una fiesta junto a Adianez, evitó dar detalles de su relación con Hernández.

“Deseando la muerte”: Augusto Bravo dice que lo amenazan en redes

En la misma entrevista, Bravo destacó que ante la polémica ha recibido amenazas de muerte en redes sociales; aunque, dijo, provienen de perfiles falsos.

“Lo del hate y eso… los perfiles falsos que me escriben deseando la muerte… No sé qué más hacer”