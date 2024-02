Austin Butler es un psicótico villano en “Dune 2”

Austin Butler, el villano de “Dune 2”: Foto: Gettyimages/Warner Bros Pictures.

Austin Butler se unió al elenco de “Dune 2” para interpretar al gran villano de la película, Feyd-Rautha Harkonnen, para este papel, el actor nominado al Oscar por “Elvis”, dejó a un lado su melena rubia y su cuerpo “perfecto”, para mostrarse calvo, sin cejas, con la piel completamente blanca, las orejas puntiagudas y los dientes negros.

Este es uno de los personajes más arriesgados que ha hecho el actor de 32 años y también de los más divertidos que ha tenido en su carrera.

“Fue muy divertido, fue uno de los momentos más divertidos que he tenido en un set porque tuve mucho espacio para jugar, hubo una gran colaboración con el director, la forma en que intercambiamos ideas fue muy divertida”.

Butler añadió, en exclusiva para Unotv.com, que tuvo mucha libertad creativa por parte del director Denis Villeneuve: “ambos fuimos creando el personaje, eso me encantó, le decía tuve esta idea de cómo lo haría y me decía déjame ir a casa y soñar con ello. Al día siguiente me dijo creo que ese es el camino a seguir, creo que ese proceso funcionó”.

Feyd-Rautha Harkonnen es un personaje ficticio de la saga de novelas de Dune del escritor Frank Herbert. En la película “Dune” de David Lynch fue interpretado por el cantante Sting.

¿Quién es el personaje de Austin Butler en “Dune 2” ?

El personaje que interpreta Austin Butler en “Dune 2” es Feyd-Rautha Harkonnen, el sobrino de Baron Harkonnen, interpretado por Stellan Skarsgård. Se trata de un asesino psicótico, maestro de la espada.

Feyd es uno de los combatientes más diestros de su época, siendo entrenado desde una edad temprana para destacar en este aspecto. Además, se le considera una persona muy impaciente y tiene una gran ambición por el poder, dos aspectos que lo vuelven vulnerable.

En la trama es una persona crucial, ya que fue designado por su familia para liderar Arrakis una vez que hayan conquistado el planeta.

Aunque no fue parte de la invasión inicial, su introducción en “Dune: Parte 2” tendrá un épico enfrentamiento contra Paul Atreides (Timothée Chalamet). Un momento de mucha tensión y culminante en la cinta.

Florence Pugh otro de los grandes fichajes de “Dune 2”

Por otro lado, “Dune: Parte 2” también sumó a su reparto a la actriz Florence Pugh (“Lady Macbeth”), ella da vida a la princesa Irulan Corrino.

“Ser parte de la película fue un sentimiento increíble como fan de la primer película, ser parte de la segunda película fue, por seguro, un regalo. Me siento sumamente orgullosa de estar en una película como esta, poder salir con estos increíbles actores y con este increíble equipo. Es un sueño parte de una historia qu crece”, dijo la actriz británica.