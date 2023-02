¿Quién es Austin Butler, el actor nominado al Óscar por su papel de Elvis Presley?

Él es Austin Butler, nominado al Óscar por “Elvis” | Foto: AFP

Austin Butler es el actor con la evolución más acentuada en Hollywood, pues pasó de interpretar series juveniles para la televisión a estar nominado al Óscar en la categoría de “Mejor Actor” por su interpretación de Elvis Presley, “El Rey del Rock”, en la película ‘Elvis‘.

¿Quién es Austin Butler, nominado al Óscar 2023 por “Mejor Actor”?

Austin Butler nació el 17 de agosto de 1991 en Anaheim, California, y a sus 31 años puede presumir una nominación al Óscar en la categoría de “Mejor Actor“, aunque su carrera empezó mucho antes a los 13 años, destacando dos episodios especiales en la serie “Hanna Montana“, protagonizada por una joven Miley Cyrus.

Su carrera en la actuación comenzó principalmente en series juveniles como su papel ocasional en un capítulo de “iCarly” y un personaje frecuente en las últimas temporadas de “Zoey 101“, protagonizada por Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears, y Victoria Justice.

Después ganó más reconocimiento en series como Switched at Birth, The Carrie Diaries y The Shannara Chronicles, aunque su primera participación con un director de renombre fue cuando interpretó a Charlie Watson en la más reciente película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time In Hollywood. A partir de aquí dejó la imagen del “niño bueno”.

El actor también ha trabajado en teatro, y tiene un interés por la música. Asimismo, ha mencionado que colecciona guitarras, además de que le gusta hacer ejercicio. El joven también es conocido por haber salido con la actriz Vanessa Hudgens, otra actriz que comenzó su carrera en canales infantiles con su incursión en “High School Musical“.

Entre sus películas más representativas, están aquellas en las que mantenía su faceta de adolescente atractivo, aunque destacan otros títulos como su aparición en “Los Muertos no Mueren”, del legendario director Jim Jarmusch, en donde compartió pantalla con Bill Murray, Adam Driver, Selena Gómez y Tilda Swinton. Éstas son otras de sus películas:

Aliens in the Attic

Sharpay’s Fabulous Adventure

My Uncle Rafael

The Intruders

Yoga Hosers

Dude

El papel de su vida en “Elvis”

A pesar de que Austin Butler tuvo una larga carrera de casi 20 años antes de toparse con Baz Luhrman, director que haría la biopic de Elvis Presley, no es un secreto que el californiano encontró el papel de su carrera, precisamente, en “Elvis“, en donde dio vida al “Rey del Rock”.

El protagónico de Butler en esta película no sólo le trajo el aplauso del público y el reconocimiento de la crítica, sino que le valió el estrellato en la temporada de premios de 2023, no sólo con la nominación al Óscar, sino con todos estos premios:

Premio BAFTA al Mejor Actor

Premio AACTA al Mejor Actor

Globo de Oro al Mejor Actor

People’s Choice Award por la Mejor Estrella de Cine en una Película de Drama

Ahora, buscará hacerse con el Premio Óscar por primera vez en su carrera, además de ganarse el respeto del mundo de Hollywood con una personificación precisa de Elvis Presley desde los inicios hasta el declive de su carrera musical. Para lograrlo deberá vencer a serios contendientes.

En primer lugar, deberá vencer a la monumental actuación de Brendan Fraser en “The Whale”, así como a la figura de 2022, Colin Farrell por “The Banshees of Inisherin”, a la revelación Paul Mescal por su desgarradora actuación en “Aftersun” y a la leyenda Bill Nighy por la misteriosa “Living”.