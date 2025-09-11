“Autos, mota y rocanrol”: la historia del Festival de Avándaro llega a cines

GENERANDO AUDIO...

“Autos, mota y rocanrol” llega a cines. Foto: Cinepolis Distribución

“Autos, Mota y Rocanrol”, un falso documental sobre el Festival de Avándaro, llega a la pantalla grande. La cinta, dirigida por José Manuel Cravioto y protagonizada por Alejandro Speitzer y Emiliano Zurita, busca recrear este fenómeno musical que reunió a más de 300 mil jóvenes, en septiembre de 1971.

A más de 50 años de Avándaro, Cravioto presenta una comedia que narra la historia de “El Negro” y Justino, dos jóvenes que sin proponérselo terminaron al frente de la organización del festival musical más emblemático de la época.

“Para mí era importante contar esta historia desde la óptica de los organizadores. Yo crecí escuchando de Avándaro como una leyenda, entre mitos y recuerdos fragmentados. Al escribir el guion me di cuenta de lo relevante que era mostrar cómo se gestó este concierto que cambió la forma de entender la música en México”. José Manuel Cravioto, director

“Autos, mota y rocanrol”, un retrato honesto del festival

El actor Emiliano Zurita destacó que el proyecto buscó desde un principio apegarse a la realidad: “Intentamos hacer esta película lo más honesta posible, porque si algo le pasó al Festival de Avándaro fue que no se había contado con verdad. Hay mucho material de archivo que por primera vez la gente podrá ver en pantalla. Eso permite ver tanto el caos como la celebración, y también el contexto de un país que venía de episodios de represión como Tlatelolco en 1968 o el Halconazo en 1971”.

Zurita también señaló, que más allá de la comedia, la película funciona como un homenaje a los músicos y a la juventud que se atrevió a expresarse en un México marcado por la censura.

Libertad creativa y personajes entrañables

Alejandro Speitzer, quien interpreta a “El Negro”, resaltó el nivel de libertad creativa durante el rodaje.

“Cravioto juega mucho con los actores, nos acompaña en todo el proceso. Hubo bastante libertad para crear, incluso en detalles como mi peinado, que sé que va a dar de qué hablar. El equipo de arte y vestuario nos ayudó a sentirnos realmente en los años setenta”.

El actor de otros proyectos como Disco, Ibiza, Locomía (2024) y Straight (2023) agregó que la historia también es un recordatorio de lo que significa perseguir los sueños: “Estos dos jóvenes nunca imaginaron pasar a la historia, pero se atrevieron. Al final, aunque parecía un fracaso, se convirtió en un triunfo inesperado y en el evento de contracultura más importante del país”.

“Autos, mota y rocanrol”, una comedia con trasfondo histórico

“Autos, mota y rocanrol” se presenta como una comedia que mezcla ficción y realidad, pero también como un tributo a una generación que desafió los límites de su tiempo.

“Hoy vamos a conciertos cada fin de semana, pero en 1971 no era común. Avándaro fue un parteaguas y tenía que contarse desde la mirada de quienes lo hicieron posible”, concluyó Cravioto.

¿Cómo y cuándo fue el Festival de Avándaro que inspiró “Autos, mota y rocanrol”?

El Festival de Avándaro se realizó el 11 y 12 de septiembre de 1971 y reunió a agrupaciones como Peace and Love, Three Souls in My Mind (hoy El Tri), El Epílogo, Los Dug Dug’s, Love Army, Bandido y La División del Norte, entre otros.

Aunque solo ocurrió una vez, su impacto fue tan fuerte que no volvieron a organizarse conciertos masivos de rock en México durante más de 20 años.

La represión posterior y la narrativa mediática que lo calificó de “degenerado” contribuyeron a que Avándaro quedara envuelto en mitos: desde las famosas imágenes de jóvenes desnudos hasta las acusaciones de caos y excesos. Sin embargo, para miles de asistentes fue un acto de libertad en un país marcado por la censura.