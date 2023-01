Babo, Zague y otros hombres famosos que vivieron la filtración de sus videos íntimos; ¿qué dice la ley?

Babo, conocido por su música en la agrupación “Cartel de Santa” se hizo tendencia por la filtración de un video en el que se ve contenido íntimo del rapero. En UnoTV.com te contamos algunos casos de famosos que fueron víctimas de casos similares y qué dicen las leyes mexicanas al respecto.

Entre el lunes 16 y el martes 17 de enero, “Babo“, el rapero insignia de “Cartel de Santa” se hizo tendencia en redes sociales luego de que se filtrara un video íntimo proviniente de su cuenta de OnlyFans. Se trata de una versión explícita del video musical de “Piensa en mí“.

A través de su cuenta de Instagram, el rapero de 46 años reaccionó a los memes sobre su filtración entre risas y humor; sin embargo, la plataforma de OnlyFans no se ha pronunciado al respecto de esta invasión a la privacidad del contenido que sólo iba a estar disponible mediante sus vías de comunicación.

“Babo” sólo es una de las víctimas más reconocidas de este fenómeno que consiste en la filtración de material privado con contenido íntimo, y aunque los mecanismos legales para proceder en contra de los agresores digitales se están fortaleciendo, aún sigue sucediendo casos de esta índole.

En 2018, justo antes de la Copa del Mundo de Rusai 2018 en la que fungiría como analista televisivo, Luis Roberto Alves “Zague” sufrió una de las filtraciones más virales de la escena mexicana gracias a la frase “Impresionanti” que se usó con motivo de burla contra el exfutbolista de América y su entonces esposa, la periodista Paola Rojas.

“Eso fue un complot porque lo sacaron a un día del Mundial, fue muy notorio, un día antes de que México jugara contra Alemania, fue una conspiración de alguien. No sé si me quiso perjudicar, si quiso sacar provecho, se quiso aprovechar para sacar otras intenciones, no sé y no me interesa”.

Zague, septiembre de 2020