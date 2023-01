“Babylon” tiene su premier en CDMX, el mexicano Diego Calva y Damien Chazelle estuvieron ahí

“Babylon” tuvo su premier en CDMX. Foto: Reuters/Twiter

“Babylon” llegará a los cines de México el próximo 19 de enero, Diego Calva, el protagonista de la historia, y el director y escritor del filme Damien Chazelle (“La La Land”) estuvieron de visita para la premier. Ambos arribaron a Plaza Carso, a las 6:30 de la tarde, para desfilar por la alfombra nude y convivir con los seguidores y medios de comunicación que asistieron al evento.

En exclusiva para UnoTV.com Diego comentó sobre su reciente nominación al Globo de Oro por su participación en “Babylon”: “Se siente muy bonito porque significa que están valorando y apreciando tu trabajo, gente que también hace lo mismo, aunque no venga el premio no me importa, me siento muy orgulloso”.

“Ya soñar es demasiado, la vida está siendo más grande que los sueños”. Diego Calva.

El mexicano, que acudió con su mamá a la premier de “Babylon”, aseguró que día a día ha notado como su vida está modificándose tras su debut en Hollywood, pero está convencido de que si “tiene fuerza y valentía” no cambiará tanto.

Ver más

El director y guionista del filme, Damien Chazelle también desfiló por la alfombra acompañado por la productora del filme Olivia Hamilton, ahí aseguró que Calva es el “hombre del momento” y que fue difícil encontrarlo.

“Creo que es uno de los mejores actores jóvenes afuera, fuimos muy afortunados de encontrarlo, tomó un poco de tiempo, como un año, vimos como a mil actores, pero él tenía algo distinto que sabes qué es cuando lo ves”, dijo Damien sobre Diego Calva.

código:

El creador de la cinta “Whiplash: música y obsesión” añadió que está muy emocionado por acompañar a Calva a los Globos de Oro y declaró que los premios no son su objetivo principal cuando hace una película.

No es la meta, tratas de no pensar en ello, te enfocas en hacer la mejor película y mostrarla al mundo, pero en especial estoy emocionado de que gente como Diego esté nominado e ir con él a los Globos de Oro, que es su primera vez, eso es lo que me emociona mucho”, añadió el cineasta estadounidense.

¿De qué trata “Babylon?

“Babylon” está ambientada en el Hollywood de la década de los años 20, a principios de la Época Dorada, la dirección corre a cargo del cineasta Damien Chazelle, quien ya ha hecho otras cintas como “Whiplash”, “First Man” y “La La Land”, la cual obtuvo 14 nominaciones a los Oscar.

Este filme presenta a Brad Pitt como parte del elenco, en donde representa a un actor muy reconocido de aquella época. Por su parte, Margot Robbie da vida a una joven aspirante a actriz, que por diversas situaciones se le irá complicando el camino por la industria del cine. También incluye en su reparto a Jovan Adepo y Li Jun Li.

Diego Calva, da vida a un mexicano con grandes sueños por trabajar en Hollywood, que empieza como asistente y que va creciendo en el mundo cinematográfico. El papel que interpreta en “Babylon” le valió su primera nominación al Globo de Oro, comparte terna con Daniel Craig, Adam Driver, Colin Farrell y Ralph Fiennes.