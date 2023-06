Bad Bunny abandona “El Muerto”, la película de superhéroes que protagonizaría

Según informes de medios, Bad Bunny abandonó la película “El Muerto”. Foto: Getty

La película de superhéroes “El Muerto” ha sufrido otro revés con la reciente noticia de que Bad Bunny, quien iba a protagonizarla, abandonó el proyecto.

Los rumores de la posible cancelación de la película y la eliminación de su fecha de lanzamiento por parte de Sony ya habían generado incertidumbre, pero ahora se informa de la salida del cantante Bad Bunny.

Según informes de medios como One Take News y Coming Soon, Bad Bunny tomó la decisión de abandonar “El Muerto” hace varios días, lo que resultó en la suspensión del estreno de la película. Al parecer, el cantante habría optado por apartarse debido a su apretada agenda, aunque no se ha confirmado si mantendrá su rol como productor o si romperá por completo su relación con el proyecto cinematográfico de Sony.

La salida de Bad Bunny de “El Muerto” es un golpe significativo para la producción, ya que el cantante no solo era el protagonista de la película, sino que también se esperaba que fuera su trampolín hacia el estrellato en la industria cinematográfica. Sin embargo, esta situación ha llevado a la producción a retroceder y buscar un posible reemplazo para Bad Bunny.

A pesar de este contratiempo, Sony no se da por vencido con “El Muerto” y continúa trabajando en la película, incluso en la búsqueda de un nuevo actor para el papel principal. Aunque aún no se han revelado detalles sobre quién podría tomar dicho rol, el hecho de que no haya una fecha de estreno establecida permite que el estudio maneje la situación con relativa calma.

Es importante tener en cuenta que la huelga de guionistas de Hollywood ha afectado considerablemente la producción de películas y series, lo que podría haber influido en la decisión de Bad Bunny de abandonar el proyecto.

Por el momento, parece que Bad Bunny no tiene planes de participar en otras películas después de su salida de “El Muerto”. A pesar de esto, no se descarta la posibilidad de que en el futuro decida intentarlo nuevamente en el cine o reciba ofertas de otros estudios, ya que es una de las estrellas más rentables en la actualidad.