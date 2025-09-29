GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny llevará toda su música al Levis Stadium. Foto: AFP

Bad Bunny será el encargado del show del medio tiempo del Super Bowl LV de la NFL, terminando así con las especulaciones que indicaban que sería Taylor Swift o Adele.

El anuncio, que se realizó ayer domingo 28 de septiembre, sorprendió a varios sectores generando una gran cantidad de reacciones, entre positivas y negativas.

Entre las celebridades que felicitaron al “Conejo Malo”, encargado de llevar sobre sus hombros unos de los shows más vistos del mundo, fue Eiza González, quien escribió: “Todo en español claro que si”.

Aunque faltan algunos meses para que el interprete de “Debí tirar más fotos” se presente en el Levis Stadium, te decimos la fecha exacta de su actuación.

¿Cuándo se presentará Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se presentará el próximo 8 de febrero de 2026 en el show del medio tiempo del Super Bowl LX que se realizará en Santa Clara, California.

El show del medio tiempo de la NFL es uno de los eventos más importantes a nivel mundial convirtiéndose en uno de los escaparates más significativos.

La participación del puertorriqueño se sumará a las presentaciones de artistas latinos que ya estuvieron en el medio tiempo de la NFL, como Shakira, Jennifer López y Gloria Estefan.

Bad Bunny hará historia en el Super Bowl LX

Bad Bunny se convertirá en el primer artista masculino latino encargado de presentarse en el medio tiempo del Super Bowl de la NFL.

Cabe recordar que Bad Bunny actuó en el medio tiempo del Super Bowl LIV de 2020 cuando se presentó al lado de Shakira durante la canción “Chantaje” y “Callaita”.

Los artistas latinos han tenido poca participación en el medio tiempo del mayor partido de la NFL a lo largo de sus 60 años, tiempo que se ha realizado el espectáculo.

Además se presentará en un contexto político de división por las políticas migratorias impuestas por Donald Trump y las redadas que ha realizado.