¡Se está volviendo salvaje! Bad Bunny ahora arrebata celulares en una discoteca, ve el video

Bad Bunny parece haberle declarado la guerra a los celulares, pues luego de que se viralizara un video en el que avienta el dispositivo móvil de una fan al mar, ahora se filtraron nuevas imágenes revelando cómo le quita su celular a dos personas en una discoteca de República Dominicana.

Bad Bunny arrebata celulares en una discoteca, aquí el video

El usuario @beno.posting de TikTok compartió un breve video de 11 segundos en el que aparece Bad Bunny de forma abrupta para arrebatar al menos un par de celulares directamente de las manos de sus propietarios, mientras los asistentes no saben cómo reaccionar ante el enojo de Benito Martínez Ocasio.

Aunque se desconoce el contexto exacto del video, es posible apreciar que el cantante autonombrado como “San Benito” cumplió con la advertencia que lanzó en Twitter unas horas antes y trató con poco respeto a los seguidores que lo estaban grabando, aunque en esta ocasión no estaban tan cerca del intérprete de “Me porto bonito“.

“La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o sólo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”. Bad Bunny

Ver más La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

Diversos usuarios han rechazado la actitud de Bad Bunny, pues se presume que en esta ocasión reaccionó de esta manera para que la gente no pudiera grabar su salida del lugar; sin embargo, el artista puertorriqueño no ha ofrecido declaraciones sobre este escándalo en particular.

¿La popularidad del “Conejo Malo” está bajando por sus escándalos?

Bad Bunny ha sido el cantante más escuchado del mundo en Spotify por tres años seguidos y es una de las estrellas más populares del momento, además de ser profundamente admirado particularmente por la comunidad de habla hispana, pero a raíz de su primer incidente con una fan a la que le aventó su celular al mar, sus números bajaron.

Ver más Gente? Na República Dominicana, fãs assediam Bad Bunny e o cantor tira o celular da mão de uma delas e arremessa muito longe… pic.twitter.com/3XXmUcp5Vq — BCharts (@bchartsnet) January 2, 2023

Actualmente, sólo tiene dos canciones en el Top 50 de lo más escuchado en Estados Unidos de Spotify con “Tití me preguntó” en el lugar 29 y “Me porto bonito” en el sitio 37, lo que sorprende tras varios meses de estar en la cima de este tipo de listados.

Algunos internautas argumentan que “ya se le subió la fama“, mientras que otros defendieron a los fans, diciendo que “ni lo estaban grabando”, mientras unos más decidieron bromear sobre el asunto con comentarios como: “Parece la maestra de secundaria que te quitaba el celular si lo usabas en clase” y “Ya se la saben, banda”.