GENERANDO AUDIO...

Bad Bunny dará su último concierto de esta temporada. FOTO: AFP

Bad Bunny anunció la transmisión de un concierto en vivo y totalmente gratis a través de Amazon Music el próximo sábado, informó su agencia de relaciones públicas en un comunicado que sorprendió a todos los locales y a quien no pudo acudir a su concierto.

El evento estará disponible en tres plataformas: Amazon Music, Prime Video y el canal de Twitch de Amazon. La transmisión comenzará a las 20:30 horas de Nueva York, 18:30 horas de Ciudad de México y marcará el cierre de su residencia en Puerto Rico.

Concierto en honor al huracán María

El show se realizará en conmemoración del octavo aniversario del huracán María, que impactó la isla el 20 de septiembre de 2017.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La presentación concluye la histórica residencia de 30 fechas llamada “No me quiero ir de aquí”, realizada en Puerto Rico, cuyas entradas se agotaron y finalizaron el domingo pasado.

Alianza de Bad Bunny con Amazon

Además del concierto, el artista anunció junto a Amazon una colaboración en educación, tecnología y desarrollo económico.

Como parte del acuerdo, las empresas puertorriqueñas tendrán un lugar destacado en Amazon.com, con un distintivo especial de “Hecho en PR”, que busca dar mayor visibilidad a los productos locales.

Una residencia que destacó la identidad puertorriqueña

Durante esta residencia, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante de 31 años, celebró la identidad y la historia de Puerto Rico, además de poner sobre la mesa problemáticas sociales como la gentrificación en la isla.

[TE PUEDE INTERESAR: Susana Zabaleta canta un éxito de Bad Bunny y enloquece las redes]

Tras finalizar en Puerto Rico, Bad Bunny iniciará una gira de 56 fechas por América Latina, Europa y Australia.

El artista descartó presentaciones en Estados Unidos, debido al “problema” de la posible presencia de la policía de inmigración (ICE) en las inmediaciones de sus conciertos, según declaró en entrevista con la revista británica i-D.