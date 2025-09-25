Bad Bunny confiesa su mayor arrepentimiento: “Es el peor error que puede cometer un ser humano”

Bad Bunny guarda arrepentimientos personales, el cantante puertorriqueño confesó a su amigo René Pérez, Residente, uno de los más grandes que ha tenido en su vida, esto durante un video que volvió a viralizarse después de un par de años.

El intérprete de “NUEVAYoL” explicó que, sin importar la apariencia, la dentadura debe arreglarse únicamente de forma natural y con ayuda de un ortodoncista. “Por más feos y más jodidos que los tengas, no te los hagas. Me arrepiento todos los días de mi vida”, aseguró.

“Yo les digo a todas las personas que no se hagan los dientes”, dijo en una plática grabada. “Es el peor error que puede cometer un ser humano”.

Según relató, en su caso tenía un diente de color negro debido a una caída y tomó la decisión de someterse a un tratamiento estético que, con el tiempo, lamentó profundamente.

Su testimonio, compartido en una plática íntima con Residente, buscó servir como advertencia para quienes consideren someterse a un cambio similar.

De los errores al éxito mundial

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, nació en 1994 en Vega Baja, Puerto Rico. Su carrera ha sido meteórica: comenzó subiendo temas a plataformas digitales y en poco tiempo se convirtió en un referente del trap latino y el reguetón.

Con un estilo irreverente, letras directas y una capacidad única para fusionar géneros, logró posicionarse como una de las figuras más influyentes de la música global.

Su autenticidad lo ha llevado a conectar con millones de fans que ven en él no solo a un cantante, sino a un artista dispuesto a hablar de sus errores con la misma franqueza que de sus logros.

Bad Bunny en los Latin GRAMMY 2025

Este 2025, Bad Bunny continúa cosechando reconocimientos y se encuentra nominado a varias categorías en los Latin GRAMMY, incluyendo Álbum del Año y Canción del Año, reafirmando su peso artístico en la industria musical.

Con este mensaje, el “Conejo Malo” deja claro que, detrás de las luces, también hay aprendizajes y decisiones que no volvería a tomar, enviando una advertencia sincera a sus seguidores.

